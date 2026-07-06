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Xã hội

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Thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội

Luân Dũng

TPO - Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã thống nhất với tờ trình và quyết định thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội.

Sáng 6/7, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã thống nhất với tờ trình, quyết định thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội. Việc thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 41-KL/TW.

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Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị. Ảnh: QH

Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo nhiều nội dung lớn, mới, khó, đa lĩnh vực, liên quan trực tiếp đến đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Do đó, việc hình thành Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề là cần thiết để tăng cường năng lực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham mưu, tư vấn chuyên sâu, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội.

Tuy nhiên, do Đảng ủy Quốc hội đã có các cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách và Quốc hội có hệ thống các cơ quan gồm: Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, Văn phòng Quốc hội. Do vậy mô hình Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề được thiết kế gọn, linh hoạt, làm việc theo nhiệm vụ, chuyên đề và sản phẩm; không tổ chức như một cơ quan hành chính mới; không làm tăng đầu mối tổ chức và biên chế.

Tổng Thư ký Quốc hội kiêm giữ chức Trưởng Bộ phận

Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề thực hiện các nhiệm vụ: Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham mưu các nội dung về đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đồng thời, bộ phận này cũng nghiên cứu, tham mưu về tổ chức và hoạt động dân nguyện, tiếp xúc cử tri; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân. Tham gia ý kiến, phản biện, góp ý đối với các đề án, chương trình, kế hoạch, báo cáo lớn thuộc phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội khi được phân công…

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Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: QH

Về cơ cấu tổ chức, nhân sự, Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm giữ chức Trưởng Bộ phận; Phó Trưởng Bộ phận do Trưởng Bộ phận lựa chọn, phân công trong số các thành viên; thành viên Bộ phận là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định điều động, phân công, bố trí tham gia theo Kết luận số 41-KL/TW.

Tổ giúp việc do Văn phòng Đảng ủy Quốc hội phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội tham mưu bố trí theo chế độ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách theo quy định.

Bộ phận làm việc theo nhiệm vụ, chuyên đề và sản phẩm; không xử lý công việc hành chính thường xuyên; mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ người chủ trì, người phối hợp, tiến độ, sản phẩm đầu ra, chế độ báo cáo; thành viên Bộ phận và Tổ giúp việc chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin, quản lý hồ sơ, tài liệu và các quy định có liên quan.

Thành lập Cục chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội

Tại hội nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất với Tờ trình và thông qua Nghị quyết về việc thành lập Cục chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội.

Trước đó, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập Cục Chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội trên cơ sở tổ chức lại Vụ Chuyển đổi số. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Luân Dũng
#Đảng ủy Quốc hội #Bộ phận Nghiên cứu #quốc hội #Chủ tịch Trần Thanh Mẫn #nghiên cứu #đổi mới tổ chức

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