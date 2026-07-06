Người phụ nữ ở Đà Nẵng bị tố lừa đảo hơn 26 tỷ đồng

TPO - Sau khi huy động vốn của nhiều người bằng hình thức đầu tư mua bán, sang tay các "lô hàng" với cam kết sinh lời cao, một phụ nữ ở Đà Nẵng bị cơ quan điều tra xác định đã chiếm đoạt hơn 26,3 tỷ đồng. Hiện Công an TP. Đà Nẵng đã phát thông báo truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Công an TP Đà Nẵng đã phát thông báo truy tìm Trần Thị Mỹ Hạnh để phục vụ công tác điều tra

Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã ban hành Quyết định truy tìm người đối với Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1990, trú tại K146 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) để phục vụ công tác điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, quá trình xác minh vụ án cho thấy Trần Thị Mỹ Hạnh đã đưa ra thông tin kêu gọi nhiều người góp vốn đầu tư theo hình thức mua bán, sang tay các "lô hàng" do chính mình giới thiệu.

Đối tượng liên tục đưa ra cam kết về mức lợi nhuận hấp dẫn, thời gian thu hồi vốn nhanh nhằm tạo niềm tin và thu hút nhiều người tham gia góp vốn.

Bằng thủ đoạn trên, Trần Thị Mỹ Hạnh được xác định đã chiếm đoạt tổng số tiền 26,3 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân khi phát hiện hoặc biết thông tin về nơi ở hiện tại, nơi lẩn trốn hoặc các thông tin liên quan đến Trần Thị Mỹ Hạnh, khẩn trương thông báo cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí và người dân tích cực phối hợp hỗ trợ truy tìm đối tượng nhằm phục vụ công tác điều tra.