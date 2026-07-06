Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh ở Lào Cai

TPO - Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục, tạm thời bảo đảm giao thông trên các tuyến giao thông bị ảnh hưởng do mưa lớn.

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 4 đến sáng 6/7 đã gây sạt lở tại 19 điểm trên tuyến Quốc lộ 32, đoạn từ Km285 đến Km318 qua địa phận Lào Cai với tổng khối lượng đất, đá sạt lở ước tính hơn 2.000m³, gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Trong đó, hai điểm sạt lở taluy dương tại Km299 và Km305+900 khiến giao thông bị tê liệt cục bộ trong nhiều giờ.

Tuyến Quốc lộ 32 qua Lào Cai xuất hiện 19 điểm sạt lở do mưa lớn gây ra.

Tại 17 vị trí còn lại, đất đá từ taluy tràn xuống mặt đường. Nước lũ cuốn theo cây cối, đất đá bồi lấp nhiều cống thoát nước, gây ngập úng cục bộ; bùn đất tràn ra mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ I đã huy động máy xúc, phương tiện chuyên dụng cùng lực lượng công nhân khẩn trương có mặt tại hiện trường để hót dọn đất đá, khơi thông hệ thống thoát nước và phân luồng giao thông.

Công an xã Khao Mang huy động lực lượng khắc phục sạt lở, ách tắc dòng chảy trên Quốc lộ 32.

Cùng với đó, lực lượng công an cơ sở cùng người dân tại các thôn dọc tuyến đường cũng tích cực tham gia dọn đất đá, khơi thông dòng chảy, góp phần đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, đơn vị quản lý đường bộ khuyến cáo người dân và các phương tiện khi lưu thông trên Quốc lộ 32 cần giảm tốc độ, chú ý quan sát tại các khu vực đèo dốc, taluy cao, đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng do nguy cơ sạt lở vẫn có thể tiếp diễn nếu mưa lớn kéo dài.

Mưa lớn gây sạt lở tại thôn Trung Tâm, thôn Kim Nọi và một số tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Mù Cang Chải.

Theo thông tin từ UBND xã Mù Cang Chải, mưa bão từ 4/7 - 6/7 đã gây sạt lở trên 4 tuyến đường liên thôn với 12 điểm sạt lở, với khối lượng đất đá khoảng 550 m³ cùng nhiều vị trí tại các tuyến đường ngõ xóm, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Đường tỉnh 153 từ Bắc Hà đi Si Ma Cai bị hư hỏng nặng sau mưa lớn.

Ngoài ra, mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương ở Lào Cai cũng gây sạt lở nhiều tuyến đường kết nối vùng, đường tỉnh, đường liên xã tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và lũ ống, lũ quét.

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 1 và vùng áp thấp nhiệt đới, từ đêm ngày 4/7 đến 6/7, trên địa bàn Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, nhiều nơi mưa to đến rất to. Để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của thiên tai.

Các địa phương khẩn trương khắc phục đường sá hư hỏng do mưa lớn để đảm bảo an toàn giao thông.

Khi xảy ra thiên tai, các địa phương phải khẩn trương kiểm tra hiện trường, rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại; huy động tối đa lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ theo quy định của Nhà nước, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Các đơn vị được yêu cầu thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, bám sát các bản tin dự báo để chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp; thực hiện nghiêm phương châm "bốn tại chỗ"; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, thuốc men và các điều kiện cần thiết nhằm sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.