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Bạn đọc

Một xã có 20 mỏ đá hoạt động ngày đêm, người dân lãnh đủ

Thanh Hiếu

TPO - Trên địa bàn xã Quang Sơn (Thái Nguyên) hiện có 20 mỏ đá đang hoạt động. Hàng ngày người dân địa phương phải đối mặt với bão bụi, tiếng ồn và nguy cơ tai nạn giao thông.

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Theo phản ánh của người dân xã Quang Sơn, trên địa bàn có nhiều mỏ đá đang hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn, bụi... ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
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Ông Nguyễn Văn Thanh (thôn Thống Nhất, xã Quang Sơn) cho biết, chỉ riêng thôn Thống Nhất đã có khoảng 6 - 7 mỏ đá đang hoạt động. Hàng ngày, các mỏ đá nổ mìn, hàng trăm lượt ô tô tải di chuyển trên các tuyến đường vào làng để vận chuyển đá. "Nắng bụi, mưa lầy là khung cảnh rất đỗi quen thuộc với người dân thôn Thống Nhất chúng tôi", ông Thanh chia sẻ.
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Bà Nguyễn Thị Như, một người dân trong khu vực, cũng cho biết, từ 5h sáng đến 1 - 2h đêm, các đoàn xe tải nối tiếp nhau chạy vào mỏ "ăn" hàng rồi trở ra khiến bụi mịt mù, đường giao thông xuống cấp. Những gia đình có nhà ở mặt đường làng quanh năm phải đóng cửa. Dẫu vậy, chỉ từ sáng đến chiều, trong nhà họ đã có lớp bụi mỏng bao phủ.
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Ông Khúc Kim Quảng, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Sơn cho biết, trên địa bàn xã hiện có 20 mỏ đá được cấp phép và đang hoạt động. Theo ông Quảng, quá trình khai thác, vận chuyển đá cũng khó tránh khỏi tiếng ồn, hạ tầng giao thông xuống cấp.
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UBND xã đã yêu cầu các đơn vị có phương án bơm nước hàng ngày để giảm bụi. Đồng thời, cử lực lượng công an xã phối hợp cùng Phòng CSGT lập chốt nhằm hạn chế tình trạng chở quá tải. Tỉnh và chính quyền địa phương đang phối hợp thực hiện cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường nhằm phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương.
Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #bão bụi #tiếng ồn #nguy cơ tai nạn giao thông #xã Quang Sơn #20 mỏ đá hoạt động ngày đêm #người dân lãnh đủ #mỏ đá #khu dân cư

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