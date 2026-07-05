Một xã có 20 mỏ đá hoạt động ngày đêm, người dân lãnh đủ

TPO - Trên địa bàn xã Quang Sơn (Thái Nguyên) hiện có 20 mỏ đá đang hoạt động. Hàng ngày người dân địa phương phải đối mặt với bão bụi, tiếng ồn và nguy cơ tai nạn giao thông.