Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nghệ An:

Cá nuôi lồng trên sông Lam chết bất thường, người dân thiệt hại lớn

Ngọc Tú

TPO - Chỉ trong hơn nửa tháng, khoảng 1 tấn cá nuôi lồng trên sông Lam (đoạn qua xã Tam Thái, Nghệ An) chết bất thường khiến nhiều hộ dân thiệt hại lớn. Chính quyền địa phương đã đề nghị cơ quan chuyên môn khẩn trương lấy mẫu nước, mẫu cá để xác định nguyên nhân.

Chiều 4/7, ông Lô Dương Khánh - Chủ tịch UBND xã Tam Thái (Nghệ An) cho biết, địa phương đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường về tình trạng cá nuôi lồng trên sông Lam chết hàng loạt trong thời gian qua.

tp-1wupukcxzatxvmikgwot2heg04zim1hgtgldno2ijxhesrdcqcj92erzy1yhkxogqty.jpg
Từ ngày 20/6, cá trong lồng nuôi trên sông Lam của người dân ở xã Tam Thái bất ngờ nổi lờ đờ, bỏ ăn rồi chết.

Theo báo cáo, từ ngày 20/6, nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Lam bắt đầu phát hiện cá có biểu hiện bơi lờ đờ, bỏ ăn, nổi đầu rồi chết. Số lượng cá chết tăng nhanh, lan rộng ở nhiều hộ dân, buộc người nuôi phải liên tục vớt cá khỏi lồng để hạn chế ô nhiễm môi trường.

Đến nay, toàn xã ghi nhận 35 lồng nuôi xảy ra hiện tượng cá chết. Các loại cá bị ảnh hưởng chủ yếu là cá trắm, cá mè và cá trôi. Nhiều con đã đạt trọng lượng từ 1,8-2,5 kg. Đợt cá chết diễn ra rải rác từ ngày 20/6 và bùng phát mạnh nhất từ cuối tháng 6.

tp-1wupukcxzr7oosaxujqldhkgqkskepgn2o9qclno1sqjuh0r1dqiuhjaxuzimomwfur.jpg
tp-1wupukcxzxdnahmnd0ge9p3hzr9at93fe9isiahim9maotcii2lyjejb5zi0pzgxz8o.jpg
Thống kê bước đầu cho thấy, khoảng 1 tấn cá nuôi của người dân trên địa bàn đã chết.

Theo thống kê đến ngày 4/7, khoảng 1 tấn cá nuôi của người dân đã bị chết. Không chỉ cá nuôi, nhiều loại cá tự nhiên trên sông Lam cũng xuất hiện tình trạng chết, trôi nổi.

"Những năm trước cá nuôi cũng có chết nhưng chỉ rải rác, không nghiêm trọng như năm nay. Đợt này cả cá nuôi lẫn cá tự nhiên đều chết mà chưa xác định được nguyên nhân, gây thiệt hại rất lớn cho người dân", ông Lô Dương Khánh cho biết.

tp-1wupukcxzgs1xwfdcjpgvqoqxaqo1cd0ixif5ypyp9hl9m5y7xks3oteeb7r7cha0rj.jpg
tp-1wupukcxzgs2yoacdw19as3ulazzbgxphz9ltkcae5zzhfb6snultoywewrld8ddo6q.jpg
Ngoài cá nuôi, cá tự nhiên trên sông cũng chết nhiều khiến người dân lo lắng.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, UBND xã Tam Thái đã cử cán bộ chuyên môn kiểm tra thực tế tại các lồng nuôi. Kiểm tra bước đầu cho thấy, môi trường nước tại khu vực nuôi có nhiều dấu hiệu bất thường. Nước sông Lam chuyển màu nâu sẫm, xuất hiện nhiều cặn lơ lửng, có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh trưởng của cá.

Trước mắt, UBND xã Tam Thái đã hướng dẫn các hộ nuôi áp dụng các biện pháp giảm thiểu thiệt hại, thu gom và xử lý cá chết đúng quy định, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá chết làm thực phẩm.

tp-0e6aa71d72f0f3aeaae1.jpg
tp-1wupukcxzgrndnrybtdw95obl6dqdaq8kcoc1gl6cwwkmt84voobdamgpe45ugedtxq.jpg
Người dân thường xuyên đi vớt cá chết để tránh ô nhiễm môi trường.

Địa phương cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An sớm cử đoàn công tác kiểm tra hiện trường, lấy mẫu nước và mẫu cá để phân tích, xác định nguyên nhân, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời.

Ngoài ra, xã kiến nghị các cơ quan chức năng rà soát những nguồn có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước trên tuyến sông Lam như hoạt động khai thác khoáng sản, xả thải, thi công công trình và các hoạt động khác; nếu phát hiện vi phạm cần xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó vào đầu tháng 5, đoạn sông Lam qua xã Anh Sơn (Nghệ An) cũng ghi nhận cá nuôi lồng chết bất thường, khiến 13 hộ dân thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Nhiều loài cá tự nhiên như cá chép, cá lăng, cá chạch, cá còm... cũng chết và trôi nổi trên sông. Sau khi kiểm tra, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An nhận định vụ việc tại Anh Sơn là sự cố do biến động môi trường nước, không phải do dịch bệnh thông thường.

Ngọc Tú
#Cá chết #sông Lam #Nghệ An #môi trường #nước #ô nhiễm #cá chết bất thường #cá nuôi chết #cá nuôi của người dân chết #cá nuôi trên sông chết bất thường #cá nuôi trên sông Lam chết bất thường

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe