Nghệ An: Cá nuôi lồng trên sông Lam chết bất thường, người dân thiệt hại lớn

TPO - Chỉ trong hơn nửa tháng, khoảng 1 tấn cá nuôi lồng trên sông Lam (đoạn qua xã Tam Thái, Nghệ An) chết bất thường khiến nhiều hộ dân thiệt hại lớn. Chính quyền địa phương đã đề nghị cơ quan chuyên môn khẩn trương lấy mẫu nước, mẫu cá để xác định nguyên nhân.

Chiều 4/7, ông Lô Dương Khánh - Chủ tịch UBND xã Tam Thái (Nghệ An) cho biết, địa phương đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường về tình trạng cá nuôi lồng trên sông Lam chết hàng loạt trong thời gian qua.

Từ ngày 20/6, cá trong lồng nuôi trên sông Lam của người dân ở xã Tam Thái bất ngờ nổi lờ đờ, bỏ ăn rồi chết.

Theo báo cáo, từ ngày 20/6, nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Lam bắt đầu phát hiện cá có biểu hiện bơi lờ đờ, bỏ ăn, nổi đầu rồi chết. Số lượng cá chết tăng nhanh, lan rộng ở nhiều hộ dân, buộc người nuôi phải liên tục vớt cá khỏi lồng để hạn chế ô nhiễm môi trường.

Đến nay, toàn xã ghi nhận 35 lồng nuôi xảy ra hiện tượng cá chết. Các loại cá bị ảnh hưởng chủ yếu là cá trắm, cá mè và cá trôi. Nhiều con đã đạt trọng lượng từ 1,8-2,5 kg. Đợt cá chết diễn ra rải rác từ ngày 20/6 và bùng phát mạnh nhất từ cuối tháng 6.

Thống kê bước đầu cho thấy, khoảng 1 tấn cá nuôi của người dân trên địa bàn đã chết.

Theo thống kê đến ngày 4/7, khoảng 1 tấn cá nuôi của người dân đã bị chết. Không chỉ cá nuôi, nhiều loại cá tự nhiên trên sông Lam cũng xuất hiện tình trạng chết, trôi nổi.

"Những năm trước cá nuôi cũng có chết nhưng chỉ rải rác, không nghiêm trọng như năm nay. Đợt này cả cá nuôi lẫn cá tự nhiên đều chết mà chưa xác định được nguyên nhân, gây thiệt hại rất lớn cho người dân", ông Lô Dương Khánh cho biết.

Ngoài cá nuôi, cá tự nhiên trên sông cũng chết nhiều khiến người dân lo lắng.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, UBND xã Tam Thái đã cử cán bộ chuyên môn kiểm tra thực tế tại các lồng nuôi. Kiểm tra bước đầu cho thấy, môi trường nước tại khu vực nuôi có nhiều dấu hiệu bất thường. Nước sông Lam chuyển màu nâu sẫm, xuất hiện nhiều cặn lơ lửng, có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh trưởng của cá.

Trước mắt, UBND xã Tam Thái đã hướng dẫn các hộ nuôi áp dụng các biện pháp giảm thiểu thiệt hại, thu gom và xử lý cá chết đúng quy định, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá chết làm thực phẩm.

Người dân thường xuyên đi vớt cá chết để tránh ô nhiễm môi trường.

Địa phương cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An sớm cử đoàn công tác kiểm tra hiện trường, lấy mẫu nước và mẫu cá để phân tích, xác định nguyên nhân, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời.

Ngoài ra, xã kiến nghị các cơ quan chức năng rà soát những nguồn có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước trên tuyến sông Lam như hoạt động khai thác khoáng sản, xả thải, thi công công trình và các hoạt động khác; nếu phát hiện vi phạm cần xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó vào đầu tháng 5, đoạn sông Lam qua xã Anh Sơn (Nghệ An) cũng ghi nhận cá nuôi lồng chết bất thường, khiến 13 hộ dân thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Nhiều loài cá tự nhiên như cá chép, cá lăng, cá chạch, cá còm... cũng chết và trôi nổi trên sông. Sau khi kiểm tra, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An nhận định vụ việc tại Anh Sơn là sự cố do biến động môi trường nước, không phải do dịch bệnh thông thường.