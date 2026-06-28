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Phú Thọ:

Mực nước sông Đà giảm đột ngột, hơn 73 tấn cá chết

Đức Anh

TPO - Mực nước sông Đà qua địa bàn xã Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) xuống thấp đột ngột khiến nhiều lồng nuôi thủy sản mắc cạn, làm cá chết hàng loạt. Bước đầu ghi nhận, hơn 73 tấn cá bị thiệt hại với tổng giá trị ước tính gần 3,8 tỷ đồng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, những ngày qua, nhiều lồng nuôi cá tại khu vực Bảo Yên và Đoan Hạ (cũ), nay thuộc xã Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ bị mắc cạn, gây ra tình trạng cá chết hàng loạt. Nguyên nhân được xác định là do mực nước sông Đà xuống thấp đột ngột.

Thống kê ban đầu cho thấy, khoảng hơn 73 tấn cá của 9 hộ dân bị chết, tổng thiệt hại ước tính gần 3,8 tỷ đồng. Không chỉ thiệt hại về thủy sản, nhiều lồng bè bị nghiêng, biến dạng, làm phát sinh thêm chi phí di chuyển, gia cố và sửa chữa.

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Khoảng 73 tấn cá bị chết do nước sông Đà xuống thấp.
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Lãnh đạo xã Thanh Thủy kiểm tra, thăm hỏi và chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại.

Ngay khi nắm bắt được tình hình, lãnh đạo xã Thanh Thủy đã trực tiếp đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên các hộ nuôi cá lồng bị thiệt hại. Đồng thời, lực lượng chuyên môn được giao phối hợp kiểm kê, đánh giá mức độ thiệt hại, tham mưu đề xuất các chính sách hỗ trợ kịp thời đối với người dân.

Địa phương cũng kiến nghị cơ quan cấp trên tăng cường thông tin, cảnh báo sớm về kế hoạch điều tiết, vận hành các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Đà nhằm giúp chính quyền và người dân chủ động ứng phó.

Đức Anh
#Thiệt hại do giảm mực nước sông Đà #Ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản #Hỗ trợ người dân bị thiệt hại #Quản lý nguồn nước và cảnh báo sớm #Ảnh hưởng môi trường và đời sống

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