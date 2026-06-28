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Vợ tử vong, chồng nguy kịch sau cú tông xe đầu kéo

Hoài Nam

TPO - Trên đường chở bún đi giao cho các quán ăn vào sáng 28/6, hai vợ chồng ở Hà Tĩnh không may gặp tai nạn với xe đầu kéo. Vụ việc khiến người vợ tử vong tại chỗ, người chồng bị thương nặng.

Ngày 28/6, lãnh đạo phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai vợ chồng thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, anh Nguyễn Văn T. (SN 1986, trú phường Sông Trí) điều khiển xe tải BKS 38H-016.23, chở theo vợ là chị Lê Thị T. (SN 1987), lưu thông trên Quốc lộ 12C để giao bún.

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Hiện trường vụ tai nạn khiến hai vợ chồng thương vong.

Khi đến khu vực ngã ba Quốc lộ 12C, đoạn qua phường Vũng Áng, xe tải do anh T. điều khiển bất ngờ va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát Lào do nam tài xế người Lào điều khiển đang dừng đỗ bên đường.

Cú va chạm mạnh khiến chị Lê Thị T. tử vong tại hiện trường, còn anh Nguyễn Văn T. bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, phần đầu xe tải bị biến dạng nghiêm trọng, hư hỏng nặng sau va chạm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Vợ tử vong #chồng nguy kịch sau cú tông xe đầu kéo #hai vợ chồng thương vong #đi giao bún #tai nạn tại quốc lộ 12C

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