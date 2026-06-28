Gần 860 ha rừng U Minh Hạ suy thoái, Cà Mau tìm nguyên nhân

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa chấp thuận chủ trương để Vườn Quốc gia U Minh Hạ phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm TPHCM thực hiện nghiên cứu, đánh giá, làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng cây rừng tràm suy kiệt, ngã đổ và chết trong thời gian qua tại rừng U Minh.

Nội dung nghiên cứu tập trung vào công tác bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ NN&MT) cùng các cơ quan liên quan xem xét, phê duyệt giải pháp phục hồi rừng.

Nhiều cây tràm đổ ngã tại Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Vườn Quốc gia U Minh Hạ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với nhóm nghiên cứu trong quá trình triển khai, đồng thời tăng cường quản lý, hướng dẫn và giám sát hoạt động nghiên cứu, bảo đảm tuân thủ đúng quy định.

Trong quá trình nghiên cứu, các bên cần chú trọng đánh giá, làm rõ nguyên nhân tình trạng cây rừng suy kiệt, ngã đổ và chết trong rừng U Minh Hạ thời gian qua.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau được giao tiếp tục theo dõi, phối hợp, hướng dẫn các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục pháp lý, bảo đảm hoạt động nghiên cứu phù hợp mục tiêu bảo tồn và điều kiện thực tế tại địa phương.

Trước đó, trong báo cáo gửi UBND tỉnh Cà Mau, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng nghiên cứu tập trung đánh giá sức khỏe hệ sinh thái rừng tràm trên đất than bùn và các yếu tố sinh thái liên quan tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Đây là cơ sở để theo dõi, đánh giá diễn biến hệ sinh thái, nhận diện sớm các nguy cơ suy thoái và đề xuất các giải pháp quản lý, phục hồi hệ sinh thái rừng tràm theo hướng bền vững.

Như Tiền Phong thông tin thống kê sơ bộ của Vườn quốc gia U Minh Hạ cho thấy thực trạng rừng tràm bị suy thoái, suy kiệt lên đến gần 860 ha. Trong đó, có khoảng 300 ha rừng bị suy thoái và khoảng 467 ha có dấu hiệu suy kiệt thuộc khu bảo vệ nghiêm ngặt, và một số diện tích khu phục hồi.

Nguyên nhân tình trạng trên do yêu cầu giữ nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, làm cây tràm bị ngập nước trong thời gian dài. Nước làm tầng đất than bùn bị trôi rửa khiến cây rừng dễ ngã đổ hơn. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể cần được đánh giá khoa học hơn, hoặc đơn vị nghiên cứu có thẩm quyền kết luận chính thức.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ nhận định tình trạng cây rừng ngã đổ tại khu vực này có khả năng còn tiếp diễn trong thời gian tới. Tuy nhiên, phần lớn diện tích rừng bị suy kiệt nằm trong Phân khu Bảo vệ nghiêm ngặt, nên việc triển khai các giải pháp phục hồi cũng phải được cấp thẩm quyền chấp thuận.