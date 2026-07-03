Lạng Sơn: Bất ngờ với nguyên nhân sông Kỳ Cùng nổi bọt trắng xóa như băng trôi

TPO - Hiện tượng mặt nước sông Kỳ Cùng (Lạng Sơn) nổi bọt dày đặc khiến nhiều người dân xôn xao. Qua xác minh, cơ quan chức năng bước đầu xác định được nguyên nhân.

Ngày 3/7, người dân phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn phát hiện mặt nước sông Kỳ Cùng đoạn qua cầu Kỳ Cùng, phường Đông Kinh nổi bọt trắng dày đặc. Nhìn từ xa, những mảng bọt trắng này như những tảng băng trôi.

Ông Trần Thọ Khanh, Chủ tịch UBND phường Đông Kinh xác nhận có hiện tượng trên xảy ra ở sông Kỳ Cùng. UBND phường Đông Kinh đã giao Phòng Kinh tế Hạ tầng kiểm tra, xác minh nguyên nhân.

Video sông Kỳ Cùng nổi bọt trắng xóa như băng trôi.

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng phường Đông Kinh, hiện tượng mặt nước sông nổi bọt trắng xuất hiện vào khoảng 12h cùng ngày. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tìm được nguyên nhân.

Theo đó, một tòa nhà bỏ hoang tại khu vực Mỹ Sơn, phường Đông Kinh vừa được cho thuê. Trong quá trình dọn dẹp, nhóm nhân công phát hiện một can nhựa khoảng 20 lít chứa chất lỏng nên đã đổ xuống cống.

"Hai hôm nay trên địa bàn có mưa nên chất lỏng trong can khi đổ xuống cống đã trôi ra sông Kỳ Cùng. Chất lỏng đó được cho là chất tạo bọt. Tôi đã trực tiếp vớt bọt để kiểm tra và thấy có mùi xà phòng", lãnh đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng phường Đông Kinh cho biết.

Cũng theo lãnh đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng, chất lỏng kể trên đã tạo ra lượng lớn bọt trắng trôi trên sông Kỳ Cùng.



Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 1 - Lạng Sơn thông tin: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội về hiện tượng bọt trắng xuất hiện tại cửa xả xuống sông Kỳ Cùng (phường Đông Kinh), Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 1 đã cử Kiểm sát viên phối hợp cùng các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, truy vết, xác minh nguồn xả thải.

Qua kiểm tra, Tổ công tác xác định nguồn phát sinh từ khu vực phía sau số nhà 11-13 đường Mỹ Sơn. Đồng thời, kiểm tra hiện trường phát hiện can chứa dung dịch hóa chất. Tổ công tác đã thu mẫu nước, lập biên bản, ghi lời khai những người liên quan và thu giữ vật chứng để phục vụ xác minh.

Cơ quan chức năng truy xuất nguồn gốc gây ra hiện tượng bọt trắng trên sông Kỳ Cùng. Ảnh: Viện KSND KV1 - Lạng Sơn.

Chính quyền phường Đông Kinh cũng đã chỉ đạo Công an phường Đông Kinh làm việc với những người liên quan, đồng thời lập biên bản để xử lý theo mức độ hành vi vi phạm.