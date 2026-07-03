Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lạng Sơn:

Bất ngờ với nguyên nhân sông Kỳ Cùng nổi bọt trắng xóa như băng trôi

Quốc Nam

TPO - Hiện tượng mặt nước sông Kỳ Cùng (Lạng Sơn) nổi bọt dày đặc khiến nhiều người dân xôn xao. Qua xác minh, cơ quan chức năng bước đầu xác định được nguyên nhân.

Ngày 3/7, người dân phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn phát hiện mặt nước sông Kỳ Cùng đoạn qua cầu Kỳ Cùng, phường Đông Kinh nổi bọt trắng dày đặc. Nhìn từ xa, những mảng bọt trắng này như những tảng băng trôi.

Ông Trần Thọ Khanh, Chủ tịch UBND phường Đông Kinh xác nhận có hiện tượng trên xảy ra ở sông Kỳ Cùng. UBND phường Đông Kinh đã giao Phòng Kinh tế Hạ tầng kiểm tra, xác minh nguyên nhân.

Video sông Kỳ Cùng nổi bọt trắng xóa như băng trôi.

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng phường Đông Kinh, hiện tượng mặt nước sông nổi bọt trắng xuất hiện vào khoảng 12h cùng ngày. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tìm được nguyên nhân.

Theo đó, một tòa nhà bỏ hoang tại khu vực Mỹ Sơn, phường Đông Kinh vừa được cho thuê. Trong quá trình dọn dẹp, nhóm nhân công phát hiện một can nhựa khoảng 20 lít chứa chất lỏng nên đã đổ xuống cống.

"Hai hôm nay trên địa bàn có mưa nên chất lỏng trong can khi đổ xuống cống đã trôi ra sông Kỳ Cùng. Chất lỏng đó được cho là chất tạo bọt. Tôi đã trực tiếp vớt bọt để kiểm tra và thấy có mùi xà phòng", lãnh đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng phường Đông Kinh cho biết.

Cũng theo lãnh đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng, chất lỏng kể trên đã tạo ra lượng lớn bọt trắng trôi trên sông Kỳ Cùng.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 1 - Lạng Sơn thông tin: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội về hiện tượng bọt trắng xuất hiện tại cửa xả xuống sông Kỳ Cùng (phường Đông Kinh), Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 1 đã cử Kiểm sát viên phối hợp cùng các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, truy vết, xác minh nguồn xả thải.

Qua kiểm tra, Tổ công tác xác định nguồn phát sinh từ khu vực phía sau số nhà 11-13 đường Mỹ Sơn. Đồng thời, kiểm tra hiện trường phát hiện can chứa dung dịch hóa chất. Tổ công tác đã thu mẫu nước, lập biên bản, ghi lời khai những người liên quan và thu giữ vật chứng để phục vụ xác minh.

736290097-122184214334935634-814821836084108428-n.jpg
736273515-122184214310935634-4996464218328347122-n.jpg
Cơ quan chức năng truy xuất nguồn gốc gây ra hiện tượng bọt trắng trên sông Kỳ Cùng. Ảnh: Viện KSND KV1 - Lạng Sơn.

Chính quyền phường Đông Kinh cũng đã chỉ đạo Công an phường Đông Kinh làm việc với những người liên quan, đồng thời lập biên bản để xử lý theo mức độ hành vi vi phạm.

Quốc Nam
#sông Kỳ Cùng #ô nhiễm #xả thải #bọt trắng #Lạng Sơn #ô nhiễm môi trường #cầu Kỳ Cùng #phường Đông Kinh #ô nhiễm sông Kỳ Cùng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe