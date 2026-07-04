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Cần Thơ:

Sạt lở liên tiếp, người dân sống trong bất an

Cảnh Kỳ

TPO - Thời gian gần đây, đặc biệt khi mùa mưa bắt đầu, trên địa bàn Cần Thơ sạt lở xảy ra nhiều nơi, khiến nhiều hộ dân ven sông rạch sống trong cảnh thấp thỏm, lo lắng, có nơi sạt lở đã từng xảy ra nay lại tiếp tục.

Thấp thỏm, bất an

Căn nhà rộng khoảng 90m2 của gia đình bà Nguyễn Thị Hổ nằm sát bờ sông Ba Láng (phường Cái Răng, TP. Cần Thơ) không còn nguyên vẹn do ảnh hưởng sạt lở, một phần căn nhà đã được tháo dỡ để giảm tải. Dù vậy, nhưng vết nứt ngày càng mở rộng, hiển hiện trước mắt là nỗi lo mất nhà, mất tài sản. “Ở thì lo nhà sập bất kể lúc nào, đi nơi khác lại không có tiền", bà Hổ lo lắng.

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Căn nhà của bà Nguyễn Thị Hổ bị đe dọa sạt lở, phải tháo dỡ một phần để giảm tải.

Cùng cảnh ngộ, nhiều hộ dân sống dọc bờ sông Ba Láng cũng đang thấp thỏm trước nguy cơ mất nhà. Nhiều căn nhà mới được sửa chữa sau lần sạt lở trước, còn chưa kịp ở ổn định nay lại tiếp tục trong tình trạng báo động.

“Nhà mới sửa được nửa tháng nay lại sụp nữa, có bao nhiêu tiền dành dụm đổ hết vào sửa nhà, giờ nó sụp nữa không biết làm sao. Tường giờ nứt khắp nơi, tài sản phải dọn dần kẻo bị cuốn xuống sông", chị Nguyễn Thị Diễm Hồng, phường Cái Răng, TP. Cần Thơ cho hay.

Theo UBND phường Cái Răng, do tình hình mưa lớn và dòng chảy thay đổi, các tàu thuyền có trọng tải lớn lưu thông trên sông Ba Láng, làm bờ sông nguy cơ sạt lở rất cao. Khu vực dọc tuyến Lộ Chợ số 10 (khu vực I Ba Láng, phường Cái Răng) đã xuất hiện các vết nứt dọc bờ sông, sụt lún nền đất, nguy cơ sạt lở nghiêm trọng diện rộng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của các hộ dân đang sinh sống tại khu vực này.

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Sạt lở bờ sông xảy ra nhiều nơi ở Cần Thơ.

Để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do sạt lở, UBND phường Cái Răng đã đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại khu vực có nguy cơ sạt lở khẩn trương di dời người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuyệt đối không ngủ lại ban đêm tại các căn nhà nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cho đến khi có thông báo mới. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo, kịp thời báo cáo khi phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Các đơn vị liên quan của phường được giao tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân thực hiện di dời, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

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Điểm sạt lở tại xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ.

Gần 80 điểm sạt lở mới

Cũng dọc sông Ba Láng, tháng 6 vừa qua, UBND TP. Cần Thơ đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở bờ sông Ba Láng qua ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Xuân. Chiều dài sạt lở 21m, rộng 6-8m, ảnh hưởng đến nhà và tài sản của 2 hộ dân, nguy cơ sạt lở thêm, ảnh hưởng nhà ở, giao thông đi lại của người dân tại khu vực.

Đây là tuyến đường chính vận chuyển hàng hóa, đi lại, cũng là tuyến bờ bao ven sông Ba Láng. Sau bờ bao có khu dân cư đông đúc và cây trái, hoa màu và hạ tầng công cộng bên trong. Theo người dân địa phương, vụ sạt lở đã khiến việc lưu thông của bà con gặp khó khăn do phải đi đường vòng.

UBND TP. Cần Thơ đã giao sở ngành, địa phương liên quan gia cố tạm tại vị trí sạt lở để đảm bảo giao thông, bảo vệ sản xuất và dân sinh. Bố trí lực lượng theo dõi, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi diễn biến sự cố sạt lở tiếp tục uy hiếp, vận động người dân di dời đến nơi an toàn, hỗ trợ trường hợp bị ảnh hưởng…

Tại xã Nhơn Mỹ, chỉ trong 2 ngày (1 và 3-7) trên địa bàn ấp Phụng An xảy ra 2 vụ sạt lở, với tổng chiều dài sạt lở khoảng 75m, làm sụp hoàn toàn 2 tuyến đường giao thông nông thôn xuống sông.

Ngoài các địa bàn nói trên, từ đầu năm 2026 đến nay, sạt lở cũng xảy ra ở nhiều xã phường của Cần Thơ, như Nhơn Mỹ, An Lạc Thôn, Ô Môn, Đại Ngãi… Toàn thành phố xảy ra gần 80 điểm sạt lở, với tổng chiều dài hơn 2km.

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Khu vực sạt lở bờ sông Ba Láng được UBND TP Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Cần Thơ đã tham mưu UBND thành phố, kiến nghị Bộ NN&MT rà soát, cập nhật lại các quy hoạch, dự án trọng điểm chống sạt lở để đưa vào kế hoạch đầu tư.

Về lâu dài, Cần Thơ tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, xác định thứ tự ưu tiên để đầu tư xử lý. Đối với các điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư và các công trình hạ tầng thiết yếu, thành phố sẽ đề xuất Trung ương hỗ trợ đầu tư các công trình kè kiên cố.

Cảnh Kỳ
#sạt lở #Cần Thơ #bờ sông #nguy cơ #địa phương #người dân

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