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Công an vào cuộc vụ bọt trắng xoá như băng trên sông Kỳ Cùng

Anh Trọng

TPO - Ngày 4/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân xuất hiện nhiều bọt trắng xảy ra sông Kỳ Cùng, đoạn qua phường Đông Kinh được Báo Tiền Phong phản ánh trước đó.

Cụ thể, qua công tác xác minh, bước đầu các lực lượng chức năng phát hiện tại cửa xả tràn khu vực ngã ba đường Phai Vệ - Nguyễn Du xuất hiện nhiều bọt trắng chảy xuống sông Kỳ Cùng, tạo thành các mảng bọt lớn trên mặt nước, có dấu hiệu ảnh hưởng đến môi trường .

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đại tá Vũ Thanh Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Đông Kinh và các lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ nguồn phát sinh .

Qua quá trình truy vết, lực lượng chức năng gồm: Phòng Cảnh sát kinh tế, các đơn vị chuyên môn UBND phường Đông Kinh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, Chi nhánh Thoát nước đô thị và Trung tâm TN&MT đã xác định nguồn phát sinh bọt xuất phát từ hệ thống cống thoát nước phía sau số nhà 11-13 đường Mỹ Sơn, khối 9, phường Đông Kinh.

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Bọt trắng phủ kín mặt sông Kỳ Cùng chiều ngày 3/7.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện ba người đang dọn dẹp tầng 1 của căn nhà gồm bà Đào Thị Lương (sinh năm 1989), bà Nguyễn Thị Mơ (sinh năm 1974) và bà Nguyễn Thị Liễu (sinh năm 1969). Khu vực nền nhà có nhiều dung dịch màu xanh, khi tiếp xúc với nước tạo bọt trắng và chảy vào hệ thống thoát nước chung, sau đó chảy ra sông.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện 4 can nhựa chứa các loại dung dịch, trong đó có can dán nhãn “chất tạo bọt đa năng nano cô đặc” cùng nhiều dung dịch màu xanh vương vãi trên nền nhà .

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Đào Thị Lương cho biết mới thuê lại căn nhà từ đầu tháng 7/2026 và thuê người đến dọn dẹp. Trong quá trình vệ sinh, một can chứa dung dịch màu xanh bị đổ ra nền nhà. Sau đó, các cá nhân đã sử dụng nước để rửa và đẩy lượng dung dịch này xuống hệ thống thoát nước .

Để phục vụ công tác điều tra, Trung tâm Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước tại khu vực cống thoát nước phía sau căn nhà để phân tích. Đồng thời, tổ công tác lập biên bản vụ việc, làm việc với các cá nhân liên quan và thu giữ các can chứa dung dịch để phục vụ xác minh .

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan để làm rõ vụ việc trên cơ sở kết quả phân tích mẫu nước và các tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Anh Trọng
#Sông Kỳ cùng #Công an tỉnh Lạng Sơn #Bọt trắng sông Kỳ cùng #Tỉnh Lạng Sơn #Ô nhiễm nước

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