Hơn 40 năm sống khổ với đường 'lầy lội' của dân vùng kinh tế mới ven đê biển Tây

TPO - Chỉ cách tuyến đê biển Tây một con kênh, nhưng hơn 80 hộ dân ở ấp Khánh Hưng A (xã Khánh Hưng, Cà Mau) vẫn phải chật vật đi lại trên con đường đất lầy lội mỗi mùa mưa. Hơn 40 năm kể từ ngày đến vùng kinh tế mới lập nghiệp, nhiều gia đình đã có thế hệ thứ 3, nhưng giấc mơ về một tuyến đường bê tông vẫn chưa thành hiện thực.

Tuyến đê biển Tây (Cà Mau) được xây bê tông kiên cố kết hợp đường giao thông rộng 5,5m, dài hơn 108km, có vai trò phòng thủ xung yếu bảo vệ sản xuất và đời sống người dân bên trong, đặc biệt vùng ngọt hóa đang canh tác 2 vụ lúa, nuôi cá đồng.

Nhưng chỉ cách đó 1 con kênh, phía bờ bên trong là 80 hộ dân ấp Khánh Hưng A (xã Khánh Hưng) vẫn như một "ốc đảo" mỗi khi mùa mưa đến. Đoạn đường đất hơn 3km vào ấp mỗi mùa mưa lại lầy lội, nhão nhoẹt, có đoạn chỉ vừa 1 xe máy đi, phải đi rất xa mới có 1 cây cầu để sang đường bê tông trên thân đê biển.

Người dân vùng kinh tế mới ở Cà Mau hơn 40 năm vẫn đi trên đường đất lầy lội.

Khi vào mùa mưa bão, đường vào ấp Khánh Hưng A bánh xe máy lún sâu trong bùn đất, nhiều người đành xuống dắt bộ, xe ô tô chỉ đậu bên đường đê không vào được. Con đường hơn 40 năm qua, từ những năm 1980, khi những hộ dân về đây lập vùng kinh tế mới vẫn chưa một lần được bê tông hóa.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, vào những ngày mưa lớn, nhiều đoạn trên tuyến Bờ Đông kênh Đê Trong (đường vào ấp Khánh Hưng A) gần như không thể lưu thông bằng xe máy. Người dân phải lựa lúc trời ráo mới dám đi hoặc chọn di chuyển bằng đường thủy nếu điều kiện cho phép.

Trong căn nhà nằm sâu cuối ấp, bà Nguyễn Thị Thu Ba (ấp Khánh Hưng A) nhớ lại quãng thời gian vừa xuất viện sau một vụ tai nạn gãy chân. Trên đường từ viện về nhà đúng lúc trời đổ mưa, xe không thể vào tận nhà vì đường lầy lội. Người thân phải mắc võng khiêng bà từ ngoài đường lớn vào nhà đầy vất vả. Rồi việc đi học của con em trong ấp vào mùa mưa cũng không dễ dàng.

Theo bà Ba, gần 30 năm sinh sống tại đây cũng là từng ấy thời gian gia đình quen với cảnh mùa nắng bụi, mùa mưa lội bùn. Mỗi lần nhìn những địa phương khác có đường bê tông sạch đẹp, bà chỉ mong nơi mình ở cũng có được một tuyến đường tử tế để đi lại.

Bà Ba kể lại, hồi năm 2024, từng mang đến niềm hy vọng lớn cho người dân, khi ấy chính quyền địa phương vận động người dân góp tiền, góp sức đắp đất làm nền đường để chuẩn bị đầu tư bê tông hoá, bà con đồng loạt hưởng ứng. Người góp tiền, người góp công, người thuê máy chở đất. Ai cũng nghĩ ngày được đi trên đường sạch đẹp đã ở rất gần. Thế nhưng sau hơn 2 năm, tuyến đường vẫn dừng ở nền đất đen.

Tương tự, gia đình bà Trương Thị Nho là một trong nhiều hộ tự bỏ kinh phí làm mặt đường trước nhà. Theo bà, không có đường bê tông khiến việc học hành của trẻ em, việc cấp cứu người bệnh và vận chuyển nông sản đều gặp khó. Đến mùa thu hoạch lúa, xe tải không thể vào tận nơi nên thương lái thường ép giá, thu nhập của nông dân vì thế cũng bị ảnh hưởng.

Tuyến đường vào ấp Khánh Hưng A chỉ dài 3,3km nhưng chỉ có đường đất (trái), chỉ cách 1 con kênh là đường bê tông trên đê biển Tây (phải).

Theo UBND xã Khánh Hưng, tuyến Bờ Đông kênh Đê đã được đưa vào danh mục đầu tư công năm 2026. Tuy nhiên, tổng kinh phí xây dựng khoảng 9 tỷ đồng, vượt khả năng cân đối của địa phương nên xã đã kiến nghị cấp trên hỗ trợ nguồn vốn để sớm triển khai.

Lãnh đạo UBND xã cho biết, đây là tuyến giao thông thiết yếu phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Đặc biệt vào khoảng tháng 9, tháng 10 âm lịch hằng năm, nước dâng cao khiến nhiều đoạn đường bị ngập, việc lưu thông càng trở nên khó khăn.

Với người dân nơi vùng kinh tế mới này, điều họ mong mỏi không phải một công trình lớn, chỉ mong có 1 con đường bê tông như bao ấp nông thôn mới khác, đủ sạch, đủ an toàn mỗi mùa mưa để đi lại dễ dàng, con em đến trường không lấm lem, hàng hoá lưu thông thuận lợi.