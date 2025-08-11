Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bạn đọc

Google News

Ám ảnh cảnh lầy lội trên tuyến đường dang dở qua Hà Đông

Lâm Thuỳ Dương
TPO - Những ngày này, đoạn đường dài hơn 200 mét trên đường Ngô Quyền (phường Hà Đông, Hà Nội) trở thành “nỗi ám ảnh” với người phải thường xuyên lưu thông qua đây.

z6892783834414-50cf14bdaccb3037d83a74e1f54cd4e9.jpg
Chi chít ổ voi, ổ gà trên tuyến đường Ngô Quyền (Hà Đông, Hà Nội) đang được thi công tiến độ "rùa bò"

Đoạn đường trên nhếch nhác, lởm chởm đất đá. Vào ngày nắng, bụi theo gió ùa thẳng vào nhà dân ven đường. Nhiều hôm trời mưa nước ngập lên, đường đất đoạn này “nhão như cháo”. Người dân phải bắc tạm mấy tấm ván gỗ qua mương để lấy đường đi lại.

Mỗi lần có phương tiện đi qua, những tấm ván lại nghiêng ngả dưới bánh xe. Di chuyển trên mặt đường chỉ một thoáng lơ đễnh, người đi đường có thể bị sa vào “ổ gà” sâu hoắm bất cứ lúc nào. Người dân ở đây cho biết, nhiều người vì không chắc tay lái đã ngã dúi dụi ở đoạn đường này.
“Đoạn này mà trời mưa thì thành bãi bùn. Nước không thoát kịp, dềnh lên rồi tràn cả vào nhà. Người đi bộ trượt ngã là chuyện thường, người đi xe máy thì phải dò từng đoạn”, ông Khang – người dân sinh sống ở khu vực này lắc đầu ngao ngán.

z6892783739478-2ac2ad319e09fbc2eb5e4133bfc57cc2.jpg
Đoạn đường đất trơn trượt sau cơn mưa
z6892783798525-5a2c1dba730260ebd02ca0979b37bb60.jpg
Phương tiện chật vật tránh nhau
z6892586490503-9496aa3f36a666e6d00be87210607156.jpg
Trời mưa, đoạn đường biến thành bãi lầy lội
z6892783837875-ab2d76a875cc4fc8d55cae98922fec6d.jpg

Nỗi khổ bắt đầu từ dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường Ngô Quyền – đoạn bờ phải sông La Khê, thuộc dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội nhằm tăng khả năng thoát nước và giảm ngập úng cho khu vực. Theo phản ánh của một số người dân, đoạn đường này khởi công nhiều năm nay, tuy nhiên thời gian gần đây, công trường ngưng hoạt động khi người dân đồng loạt kiến nghị về những bất tiện của công trình đối với đời sống người dân.

z6892586449643-eacf49c093fbac857b36945b8a08abb4.jpg
Người dân phải kê ván gỗ tạm bắc qua mương để di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Câu chuyện khiến cả khu phố "dậy sóng" là nền đường mới cao hơn nền cũ trung bình 0,8 mét, có chỗ chênh tới 1,4 mét. Điều này đồng nghĩa hàng chục căn nhà kiên cố sẽ thấp hơn mặt đường gần cả mét, nước mưa lẫn nước thải sẽ tràn vào nhà khi mưa lớn.

“Làm đường ai cũng mừng, nhưng cao thế này thì chúng tôi sống sao? Nước mưa, nước thải chảy vào nhà, còn nước sinh hoạt thì thoát kiểu gì?”, một hộ dân bức xúc.

z6892586330316-d31d7dedd4aad1731fab1a8d6662a2c7.jpg
Mặt đường đất 'nhão như cháo'
z6892783807634-a3cbfc84aea7997c1ed95aa8e1b02a32.jpg
Mặt đường gồ ghề, ô tô đi trên đoạn đường này lắc lư hơn đánh võng
z6892586291821-33e54af2b3c57e2a9bdbd9f78295393b.jpg
z6892586219517-abdece0a62ef326221c9af1329089f40.jpg
Tham gia giao thông kiểu "vượt chướng ngại vật".

Điều khiến nhiều người bức xúc hơn là trước khi thi công, họ chỉ được nghe thông báo đường sẽ nâng cấp, nhưng không ai nói rõ sẽ nâng lên bao nhiêu. Chỉ đến khi thấy mương nước sát cửa cao hơn sân nhà gần một mét, người dân mới “tá hỏa” yêu cầu dừng lại để điều chỉnh.

z6892586272182-d67560fab814116ec628e1f8f96f2a6e.jpg
Nắp cống thoát nước cao hơn hẳn so với nền sân của nhà dân.
z6892586254976-d6d9a84f3ec2f89dc610648a0ad4b8ef.jpg
Hiện trạng con đường ngổn ngang, nhếch nhác.
z6892586187153-ea9c7dd4b1a6b65b0d2caa69688c98f7.jpg
Bên đường, rác chất thành đống bốc mùi hôi thối

Trước phản ánh của người dân, Ban Quản lý duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội cho hay đang cùng đơn vị tư vấn và nhà thầu tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hạng mục dự án. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã chỉ đạo nghiên cứu điều chỉnh giải pháp kỹ thuật, trong đó chú trọng việc hạ thấp cốt cống thoát nước để bảo đảm đồng bộ với hệ thống trong các hộ dân.

Lâm Thuỳ Dương
#đường Ngô Quyền #Hà Đông #dự án nâng cấp đường #giao thông hỗn loạn #đất đá ổ gà #hạ tầng kỹ thuật

