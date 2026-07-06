Bộ Tài chính đề nghị Lào Cai khẩn trương tiếp nhận tài sản Bệnh viện GTVT Yên Bái

TPO - Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Lào Cai khẩn trương hoàn tất việc bàn giao, tiếp nhận tài sản công của Bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT) Yên Bái, đồng thời xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân không thực hiện đúng thời hạn theo quy định.

Theo đó, Bộ Tài chính đã có công văn số 9037/BTC-QLCS về việc điều chuyển tài sản công của Bệnh viện GTVT Yên Bái. Công văn nêu, việc điều chuyển tài sản được thực hiện theo Quyết định số 1922/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải, nay là Bộ Xây dựng, gồm 16 cơ sở khám, chữa bệnh về các địa phương để quản lý. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2182/QĐ-BTC và Công văn số 9377/BTC-QLCS ngày 26/6/2025, điều chuyển toàn bộ tài sản của Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái (gồm nhà, đất, ô tô, máy móc, thiết bị) từ Bộ Xây dựng về UBND tỉnh Yên Bái, nay là tỉnh Lào Cai, để quản lý.

Bệnh viện GTVT Yên Bái.

Theo quy định, trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có quyết định điều chuyển, các bên phải hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận tài sản, hạch toán tăng, giảm tài sản, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng và kê khai biến động tài sản.

Tuy nhiên, theo báo cáo tại Công văn số 7980/BXD-KHTC ngày 29/5/2026 của Bộ Xây dựng, đến nay việc bàn giao, tiếp nhận cơ sở khám, chữa bệnh của Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái vẫn chưa hoàn thành, chưa thực hiện nghiêm Quyết định số 2182/QĐ-BTC và các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Nhiều viên chức, người lao động vẫn chưa được sắp xếp công việc, tiếp tục không có lương do việc bàn giao chưa hoàn tất.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất việc bàn giao, tiếp nhận tài sản và các thủ tục liên quan theo quy định; đồng thời xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân không thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận đúng thời hạn.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã nhiều bài phản ánh tình trạng chậm bàn giao Bệnh viện GTVT Yên Bái khiến cán bộ, viên chức và người lao động hơn 4 năm không được trả lương, nợ đóng BHXH, trong khi cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Sau đó, 12 viên chức của bệnh viện đã được bố trí vị trí việc làm. Tuy nhiên, do việc bàn giao vẫn chưa hoàn tất, 4 viên chức và người lao động còn lại vẫn chưa được sắp xếp công việc, tiếp tục không có lương.