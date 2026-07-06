Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bộ Tài chính đề nghị Lào Cai khẩn trương tiếp nhận tài sản Bệnh viện GTVT Yên Bái

Thành Đạt

TPO - Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Lào Cai khẩn trương hoàn tất việc bàn giao, tiếp nhận tài sản công của Bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT) Yên Bái, đồng thời xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân không thực hiện đúng thời hạn theo quy định.

Theo đó, Bộ Tài chính đã có công văn số 9037/BTC-QLCS về việc điều chuyển tài sản công của Bệnh viện GTVT Yên Bái. Công văn nêu, việc điều chuyển tài sản được thực hiện theo Quyết định số 1922/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải, nay là Bộ Xây dựng, gồm 16 cơ sở khám, chữa bệnh về các địa phương để quản lý. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2182/QĐ-BTC và Công văn số 9377/BTC-QLCS ngày 26/6/2025, điều chuyển toàn bộ tài sản của Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái (gồm nhà, đất, ô tô, máy móc, thiết bị) từ Bộ Xây dựng về UBND tỉnh Yên Bái, nay là tỉnh Lào Cai, để quản lý.

35805.jpg
Bệnh viện GTVT Yên Bái.

Theo quy định, trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có quyết định điều chuyển, các bên phải hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận tài sản, hạch toán tăng, giảm tài sản, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng và kê khai biến động tài sản.

Tuy nhiên, theo báo cáo tại Công văn số 7980/BXD-KHTC ngày 29/5/2026 của Bộ Xây dựng, đến nay việc bàn giao, tiếp nhận cơ sở khám, chữa bệnh của Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái vẫn chưa hoàn thành, chưa thực hiện nghiêm Quyết định số 2182/QĐ-BTC và các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

35806.jpg
35807.jpg
Nhiều viên chức, người lao động vẫn chưa được sắp xếp công việc, tiếp tục không có lương do việc bàn giao chưa hoàn tất.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất việc bàn giao, tiếp nhận tài sản và các thủ tục liên quan theo quy định; đồng thời xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân không thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận đúng thời hạn.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã nhiều bài phản ánh tình trạng chậm bàn giao Bệnh viện GTVT Yên Bái khiến cán bộ, viên chức và người lao động hơn 4 năm không được trả lương, nợ đóng BHXH, trong khi cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Sau đó, 12 viên chức của bệnh viện đã được bố trí vị trí việc làm. Tuy nhiên, do việc bàn giao vẫn chưa hoàn tất, 4 viên chức và người lao động còn lại vẫn chưa được sắp xếp công việc, tiếp tục không có lương.

Thành Đạt
#Quản lý tài sản công #Chuyển đổi cơ sở y tế công #Thủ tục bàn giao tài sản #Chậm trễ trong bàn giao bệnh viện #Ảnh hưởng đến người lao động #Bệnh viện GTVT Yên Bái #Vụ bệnh viện công 4 năm không lương #Người lao động tiếp tục mắc kẹt do chậm bàn giao bệnh viện công #Bệnh GTVT Yên Bái chậm bàn giao

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe