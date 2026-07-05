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Cá nuôi lồng chết hàng loạt bất thường trên sông ở TP. Huế

Ngọc Văn

TPO - Cá nuôi lồng trên sông tại xã Quảng Điền (TP. Huế) bất ngờ xuất hiện tình trạng chết hàng loạt, gây thiệt hại cho nhiều hộ dân.

Chiều 5/7, thông tin từ UBND xã Quảng Điền (TP. Huế) cho biết địa phương ghi nhận tình trạng cá nuôi lồng chết hàng loạt tại khu vực sông ở thôn Phò Lai và Niêm Phò.

Theo thống kê ban đầu, có 9 hộ dân nuôi cá lồng bị ảnh hưởng. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là các lồng nuôi của ông Trần Quang Khanh và ông Lê Minh, với trung bình khoảng 200 con cá chết mỗi lồng. Các hộ còn lại ghi nhận từ 30-50 con cá chết ở mỗi lồng. Số cá bị chết đã nuôi lâu ngày, có trọng lượng bình quân từ 3 - 4kg/con.

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Cá nuôi lồng chết hàng loạt tại khu vực sông ở xã Quảng Điền, TP. Huế. Ảnh: Nguyễn Phi Trường

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã kiểm tra hiện trường và nắm bắt tình hình thiệt hại của các hộ nuôi.

Theo ông Nguyễn Ánh Cầu - Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, nguyên nhân ban đầu được xác định do thời tiết thay đổi thất thường, dòng nước lưu thông kém khiến lượng oxy hòa tan trong nước giảm, làm cá bị ngột và chết.

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Phần lớn cá nuôi lồng bị chết đã nuôi lâu ngày có trọng lượng lớn, gây nhiều thiệt hại cho người nuôi. Ảnh: Nguyễn Phi Trường

Trước diễn biến trên, UBND xã Quảng Điền đã phát đi thông báo khuyến cáo các hộ nuôi cá lồng tăng cường các biện pháp chăm sóc, bảo vệ thủy sản trong giai đoạn nắng nóng cao điểm.

Địa phương đề nghị người dân thường xuyên theo dõi chất lượng môi trường nước, vệ sinh khu vực lồng nuôi, tạo dòng chảy để tăng khả năng lưu thông nước; đồng thời sử dụng máy bơm nước, máy sục khí hoặc các thiết bị tạo oxy nhằm nâng cao lượng oxy hòa tan trong nước.

Ngoài ra, các hộ nuôi được khuyến cáo giãn khoảng cách giữa các lồng cá, điều chỉnh mật độ nuôi phù hợp để giảm nguy cơ thiệt hại khi thời tiết bất lợi kéo dài.

Ngọc Văn
#cá lồng chết #Quảng Điền #nuôi thủy sản #thiếu oxy #TP. Huế #thời tiết bất lợi #tạo dòng chảy #nắng nóng cao điểm

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