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Taylor Swift tặng đồng hồ, túi hiệu, ô tô cho khách mời đám cưới

Duy Nam

TPO - Taylor Swift và Travis Kelce chuẩn bị nhiều phần quà để các khách mời của đám cưới tham gia bốc thăm bao gồm đồng hồ Cartier, túi xách hàng hiệu và đặc biệt là chiếc Chevrolet Chevelle đời 1970 mang biển số "JUST&T MRD".

Đám cưới hoành tráng của Taylor Swift và Travis Kelce diễn ra tại nhà thi đấu đa năng Madison Square Garden vào tối 3/7 (giờ địa phương). Sự kiện được bảo mật hoàn toàn, không có bất kỳ hình ảnh nào về lễ đường được lộ ra.

Tờ Daily Mail đưa tin nữ ca sĩ và chồng đã chuẩn bị nhiều phần quà giá trị để trao tặng khách mời trong lễ cưới. Tại buổi tiệc, các khách mời được mời tham gia nhiều trò chơi để nhận vé dự thưởng.

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Đồng hồ Cartier và chiếc Chevrolet Chevelle đời 1970 mang biển số "JUST&T MRD" được mang ra bốc thăm trong tiệc cưới của Taylor Swift.

Những phần quà được mang ra bốc thăm bao gồm đồng hồ Cartier, túi xách hàng hiệu và đặc biệt là một chiếc Chevrolet Chevelle đời 1970 mang biển số "JUST&T MRD".

Chevrolet Chevelle 1970 là mẫu xe gắn liền với câu chuyện tình yêu của Taylor Swift và Travis Kelce. Đây chính là chiếc xe mà Travis Kelce chở Taylor Swift rời sân vận động Arrowhead Stadium sau trận đấu của đội Kansas City Chiefs vào tháng 9/2023.

Hiện vẫn chưa rõ vị khách mời may mắn nào là người bốc thăm trúng chiếc xe Chevrolet Chevelle 1970 trong tiệc cưới của Taylor Swift và Travis Kelce.

Dàn khách mời hạng A tham gia tiệc cưới của Taylor Swift ước tính hơn 1.000 người bao gồm Selena Gomez, Miranda Lambert, Ed Sheeran, Karlie Kloss, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, MGK, Camila Cabello, Benson Boone, Zoë Kravitz, Hugh Grant, Kelsea Ballerini, Ethan Hawke, Suki Waterhouse, Jack Antonoff, Mike Vrabel, Erin Andrews, Matthew Stafford, Kyle và Kristen Juszczyk, George và Claire Kittle...

Người hâm mộ Taylor Swift cùng nhiều người hiếu kỳ tập trung bên ngoài Madison Square Garden từ sớm để theo dõi đám cưới. Một số người nổi tiếng được nhìn thấy đi bộ vào địa điểm tổ chức, trong khi đó, những vị khách có tầm ảnh hưởng lớn nhất được đưa vào địa điểm bằng các xe VIP.

Sau nghi lễ thành hôn, các khách mời tham dự buổi tiệc mang chủ đề kết hợp giữa Alice ở xứ sở thần tiên và Phù thủy xứ Oz. Không gian được bố trí theo phong cách hội chợ cổ điển với các máy đánh bạc và nhiều trò chơi giải trí.

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Không gian tiệc cưới hoành tráng của Taylor Swift và Travis Kelce diễn ra tại nhà thi đấu đa năng Madison Square Garden.

Lễ cưới của Swift và Kelce được chủ trì bởi nam diễn viên Adam Sandler. Trước đó, huyền thoại Paul McCartney được cho rằng sẽ biểu diễn ở tiệc cưới.

Theo nguồn tin của Daily Mail, cựu thành viên The Beatles đã bước lên sân khấu và hát ca khúc I Wanna Hold Your Hand, khiến các khách mời phấn khích. Ngoài ra, Stevie Nicks của Fleetwood Mac cũng tham gia biểu diễn ở buổi tiệc.

Một ngày trước đó, Swift và Kelce tổ chức buổi tổng duyệt thân mật, giới hạn người tham gia chỉ khoảng 100. Khi đó, toàn bộ hệ thống ánh sáng trong nhà thi đấu được nhuộm màu hồng tím để tôn vinh chuyện tình nổi tiếng của cặp đôi.

Chuyên gia tổ chức sự kiện nổi tiếng Edward Perotti ước tính đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce có thể tiêu tốn tới 50 triệu USD. Khoản chi này được xem là không đáng kể so với khối tài sản hơn 2 tỷ USD mà cặp sao này đang sở hữu.

Duy Nam
#Taylor Swift #đám cưới Taylor Swift #Taylor Swift cưới chồng

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