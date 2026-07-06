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Tàu cá bị tàu hàng đâm chìm trên biển, 16 ngư dân thoát nạn, 1 người tử vong

Thái Lâm

TPO - Sau vụ tàu cá bị tàu hàng đâm chìm trên vùng biển Lâm Đồng, 16 ngư dân được cứu an toàn, 1 người tử vong.

Chiều 6/7, Đồn Biên phòng Thanh Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã phối hợp các lực lượng chức năng đưa toàn bộ ngư dân trên tàu cá BTh 98379 TS gặp nạn vào bờ an toàn.

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Lực lượng Đồn Biên phòng Thanh Hải sơ khám cho ngư dân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h48 cùng ngày, tàu cá BTh 98379 TS hành nghề vây rút chì, do ông Phan Văn Chi (SN 1972, trú phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ kiêm thuyền trưởng, đang hoạt động tại khu vực có tọa độ 10°37'N - 108°08'E thì bị tàu hàng Việt Thuận 11-07 đang lưu thông theo hướng Nam đâm trúng.

Cú va chạm khiến tàu cá chìm trong thời gian ngắn. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 17 ngư dân.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tàu cá BV 93303 TS đang khai thác gần khu vực đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và cứu các ngư dân gặp nạn. Tuy nhiên, vụ tai nạn đã khiến 1 thuyền viên trên tàu cá tử vong.

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Một ngư dân tử vong sau vụ tàu cá bị tàu hàng đâm chìm trên biển.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông Huỳnh Ngọc Trúc (SN 1971, trú phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng). Đến khoảng 13h30, các nạn nhân đã được đưa vào Cảng Phú Hài.

Sau khi tiếp nhận các ngư dân, Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra sức khỏe, hoàn tất các thủ tục theo quy định và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Hiện sức khỏe của 16 ngư dân được cứu đều đã ổn định.

Thái Lâm
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