Nam thanh niên leo núi Yên Tử gặp nạn

TPO - Một nam du khách (28 tuổi) bị hạ đường huyết, mất nhiệt và mắc kẹt trong rừng Tây Yên Tử, Bắc Ninh sau hành trình leo núi đã được Công an xã Tây Yên Tử cùng các lực lượng khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ.

Khoảng 15h30 ngày 4/7, Công an xã Tây Yên Tử tiếp nhận tin báo về việc anh N.V.A. trú tại phường Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Anh N.V.A. bị tụt huyết áp, sốt rét và mắc kẹt giữa khu rừng thuộc Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, địa phận Bản Mậu, xã Tây Yên Tử.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tây Yên Tử đã khẩn trương phối hợp với Trạm Y tế xã và lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Đến khoảng 17h20 cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy anh N.V.A. trong tình trạng hạ đường huyết, mất nhiệt, tụt huyết áp và có dấu hiệu sắp ngất. Các lực lượng đã nhanh chóng sơ cứu tại chỗ, đưa nạn nhân tới nơi an toàn.

Cơ quan chức năng giải cứu du khách kiệt sức sắp ngất trong rừng Tây Yên Tử.

Đến khoảng 19h, anh N.V.A. được đưa ra khỏi khu vực rừng và bàn giao cho Ban Quản lý bảo tồn phường Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) để tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khỏe.

Qua xác minh ban đầu, anh N.V.A. đi bộ leo núi từ khu vực chân chùa Yên Tử (phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh) sang Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử (xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh). Trong quá trình di chuyển, do không mang theo đủ đồ ăn, nước uống nên bị kiệt sức, dẫn đến hạ đường huyết và tụt huyết áp.

Qua vụ việc, Công an xã Tây Yên Tử khuyến cáo người dân và du khách khi tham gia leo núi, khám phá các cung đường rừng cần chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, trang phục phù hợp, nắm rõ cung đường, đồng thời theo dõi tình trạng sức khỏe. Khi xảy ra sự cố, cần nhanh chóng liên hệ lực lượng chức năng để được hỗ trợ, tránh những tình huống nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng.