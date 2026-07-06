Đã có người liên hệ nhận thân nhân liệt sĩ vừa tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

TPO - Lãnh đạo xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) xác nhận: một gia đình trên địa bàn đã liên hệ với chính quyền sau khi nhận thấy thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - hài cốt vừa tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) trùng khớp với thân nhân mà gia đình nhiều năm qua tìm kiếm.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong vào chiều 6/7, ông Đặng Văn Tây Lo, Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ, cho biết ngay trong sáng cùng ngày, đại diện gia đình đã đến UBND xã trình báo và cung cấp các thông tin liên quan.

"Theo thông tin gia đình cung cấp, các dữ liệu về liệt sĩ phù hợp với người thân mà họ đang tìm kiếm. Hiện địa phương đang hướng dẫn gia đình hoàn thiện các thủ tục cần thiết để phối hợp với cơ quan chức năng xác minh", ông Lo cho biết.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, thông tin lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Thông tin liệt sĩ đầu tiên được xác minh danh tính trong đợt tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng.

Trong số các hiện vật thu được có một chiếc ví chứa giấy tờ mang tên Huỳnh Văn Quên. Sau quá trình giải mã phiên hiệu đơn vị và đối chiếu tài liệu lịch sử, Quân khu 7 xác định danh tính một hài cốt được xác định là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội bậc phó, Quân Giải phóng miền Nam, Đơn vị 962, Tiểu đoàn 1 Long An.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 nhận định dưới lòng đất khu vực này vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ và sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trong thời gian tới.

Lực lượng chức năng thực hiện đào tìm, cất bốc hài cốt liệt sĩ và các di vật tại khu vực hố đào trong Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Ngô Tùng



Qua các tài liệu lịch sử, lực lượng chức năng xác định đây là nơi chôn cất nhiều chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 2 Long An, những đơn vị tham gia chiến đấu trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đặc biệt là trận đánh cầu Chữ Y.

Song song với công tác khai quật, Ban Chỉ đạo đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh và các địa phương rà soát hồ sơ liệt sĩ, xác minh quê quán để từng bước trả lại tên cho những người đã ngã xuống.

"Nếu xác định được quê quán, chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương cùng các cơ quan báo chí, đài truyền hình để tiếp tục hành trình tìm lại danh tính cho các liệt sĩ", Thiếu tướng Trần Chí Tâm cho biết.