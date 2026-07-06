Kho phế liệu bốc cháy dữ dội sát chung cư ở Nghệ An

TPO - Một kho phế liệu nằm sát khu chung cư tại phường Trường Vinh (Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội, tạo cột khói đen cao hàng chục mét chiều 6/7.

Video: Cháy kho phế liệu sát chung cư ở Nghệ An.

Chiều 6/7, lãnh đạo UBND phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại kho phế liệu ở số 51 đường Đinh Nhật Thận, khối Tân Phượng.

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 14 giờ cùng ngày. Chỉ sau ít phút, lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ kho phế liệu, khói đen cuồn cuộn bốc cao.

Hiện trường vụ cháy.

Kho phế liệu nằm cách khu chung cư chỉ khoảng 5m nên khi lửa bùng phát, người dân đặc biệt lo ngại đám cháy có thể lan sang khu dân cư.

Một người dân sống gần hiện trường chia sẻ, khi xảy ra hỏa hoạn, bên trong kho phát ra nhiều tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng hốt chạy ra ngoài theo dõi tình hình.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã điều động 4 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Sau hơn 20 phút triển khai các biện pháp chữa cháy, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các công trình liền kề.

Cột khói cao hàng chục mét bao trùm khu dân cư.

Được biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.