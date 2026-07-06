Những phần quà nghĩa tình của người lính Việt Nam gửi tới Venezuela

TPO - Không chỉ nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam làm nhiệm vụ tại Venezuela còn mang theo tình cảm và sự sẻ chia đến với người dân vùng động đất bằng những phần quà thiết thực, được chính các thành viên trong đoàn chuẩn bị sau mỗi ngày làm nhiệm vụ.

Ngày 5/7 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã tranh thủ thời gian tổ chức một chuyến đi đặc biệt.

Đoàn đã tìm đến các lều trại dã chiến tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira) để trao tặng những phần quà nghĩa tình cho người dân sở tại đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa động đất.

Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam thăm hỏi, động viên và tặng quà người dân Venezuela chịu ảnh hưởng nặng nề do thảm họa động đất.

Để có được những phần quà trao đến tận tay người dân địa phương, các thành viên trong đoàn đã tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ban đêm, sau một ngày mệt nhoài ở ngoài hiện trường, để phân loại và đóng gói.

Mỗi phần quà là một sự tính toán kỹ lưỡng, ưu tiên tối đa cho những nhu cầu khẩn cấp của vùng thảm họa, từ khẩu trang, giấy vệ sinh đến lương khô, thịt hộp, mì tôm…

Cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên người dân nơi đây, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu), Trưởng đoàn Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi xin được chia sẻ với những mất mát to lớn của Venezuela. Những món quà nhỏ này là tình cảm của đoàn Việt Nam gửi tới các bạn. Người Việt Nam chúng tôi từng trải qua nhiều gian khổ nên chúng tôi thấu hiểu sâu sắc những gì các bạn đang đối mặt. Chúng tôi tin tưởng sự kiên cường của người dân Venezuela sẽ giúp các bạn nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay".