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Người lính

Lưới phòng không Ukraine để lọt hàng chục tên lửa đạn đạo Nga

Quỳnh Như

TPO - Đêm ngày 5, rạng sáng 6/7, quân đội Nga đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), với hướng tấn công chính là thủ đô Kiev.

Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, trong đêm ngày 5, rạng sáng 6/7, Nga đã tiến hành cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, sử dụng tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái tấn công. Trong đó bao gồm 351 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 68 tên lửa các loại (6 tên lửa chống hạm Zircon/Oniks, 23 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400, 33 tên lửa hành trình Kh-101 và 6 tên lửa hành trình Kalibr).

Tính đến 8h30 sáng 6/7, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 363 mục tiêu, trong đó bao gồm 326 UAV và 37 tên lửa (gồm 31 tên lửa Kh-101 và 6 tên lửa Kalibr).

Tuy nhiên, phía Ukraine thừa nhận vẫn ghi nhận 29 tên lửa đạn đạo và 18 UAV đánh trúng mục tiêu tại 34 địa điểm khác nhau. Ngoài ra, mảnh vỡ từ các UAV bị bắn hạ cũng rơi xuống 16 khu vực khác.

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Ảnh minh hoạ.

Tiến trình đàm phán còn bỏ ngỏ

Theo Financial Times (FT), Nga hiện không cho thấy thiện chí tham gia các cuộc đàm phán hòa bình thực chất về Ukraine, mà đang tìm cách kéo dài tiến trình này để gia tăng lợi thế.

Nguồn tin cho biết các nhà đàm phán Nga đã nói với phía Mỹ rằng, để tiến trình hòa bình tiếp tục, Washington phải gây áp lực buộc Kiev chấp nhận một số nhượng bộ lớn.

Nguồn tin này cũng cho biết phía Nga không hề phát tín hiệu sẵn sàng nhượng bộ. Thay vào đó, các nhà đàm phán vẫn liên tục lặp lại những mục tiêu đã được Điện Kremlin đưa ra từ trước, khiến lập trường hiện nay gần như không tạo ra cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo.

Trong khi đó, các quan chức cấp cao Ukraine tham gia tiến trình đàm phán nói với FT, rằng các cuộc đàm phán ba bên do Mỹ làm trung gian nhiều khả năng sẽ chưa thể nối lại trước cuối mùa hè.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Ukraine #tên lửa #phòng không #UAV #đàm phán hòa bình #xung đột #Nga

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