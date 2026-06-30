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Từ 1/7 - 14/8, tài xế ô tô chở trẻ em không có thiết bị an toàn phù hợp có bị phạt tiền?

Thanh Hà

TPO - Cục CSGT vừa có giải đáp thắc mắc của người dân về quy định thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô.

Cục CSGT vừa có giải đáp liên quan đến một số thắc mắc của người dân về hiệu lực thi hành của Nghị định 238/2026/NĐ-CP đối với quy định về xử phạt liên quan đến thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô.

Theo đó, Cục CSGT cho biết, hành vi vi phạm: “Chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định” bị phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng, được quy định tại điểm m khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.

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Ảnh minh họa (Ảnh: Lao động)

Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 7 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự năm 2025 đã điều chỉnh, sửa đổi khoản 3 Điều 10 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, như sau:

“Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách” và có hiệu lực từ 1/7/2026.

Đến ngày 26/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, có hiệu lực từ 15/8/2026.

Theo đó ,từ ngày 15/8/2026, hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách) bị phạt cảnh cáo.

Đối với hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế) bị phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng.

Nghị định 238/2026/NĐ-CP căn cứ vào Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15 và có hiệu lực từ 15/8/2026.

Như vậy, từ 1/7-14/8/2026 vẫn thực hiện theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Cục CSGT cho biết thêm, thời gian tới tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng thiết bị an toàn khi chở trẻ em trên xe ô tô; đồng thời, tuyên truyền để người dân nhận biết, sử dụng những sản phẩm thiết bị an toàn cho trẻ em đạt chuẩn và đã được chứng nhận sự phù hợp theo quy định.

Thanh Hà
#Quy định xử phạt chở trẻ em trên ô tô #Sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em #Thay đổi luật và nghị định liên quan #Chấn chỉnh vi phạm về an toàn giao thông #Tuyên truyền và kiểm tra xử lý vi phạm

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