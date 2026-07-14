Ukraine cùng chín nước châu Âu đưa ra kế hoạch mới đối phó tên lửa Nga

TPO - Ukraine và các đồng minh phương Tây chủ chốt vừa tuyên bố thành lập một liên minh phòng không, bao gồm kế hoạch cùng phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mới với chi phí thấp hơn hệ thống Patriot của Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky trao đổi với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris, ngày 13/7. (Ảnh: AP)

Ngày 13/7, lãnh đạo nhiều nước châu Âu nhóm họp tại Paris, trong bối cảnh Ukraine ngày càng dễ bị tổn thương trước các tên lửa đạn đạo của Nga.

Tại đây, 10 quốc gia cùng khoảng chục doanh nghiệp quốc phòng đã thúc đẩy sáng kiến mà họ gọi là Liên minh chống tên lửa đạn đạo tích hợp.

Trong tuyên bố chung, lãnh đạo Đan Mạch, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ukraine và Anh nêu rõ: “Chúng tôi tin rằng việc bảo vệ châu Âu đòi hỏi một giải pháp toàn diện về kiến trúc phòng thủ tên lửa tích hợp nhằm răn đe và đánh bại các mối đe dọa tên lửa trong tương lai”.

Tuyên bố cho biết hệ thống này sẽ bổ sung cho các lá chắn phòng thủ tên lửa đạn đạo hiện có, bao gồm những giải pháp của châu Âu mà các nước tham gia đã hoặc sẽ mua sắm.

Ukraine đang thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không. Trong khoảng 1 tháng qua, nước này hầu như không thể bắn hạ các tên lửa đạn đạo của Nga - bay với tốc độ gấp nhiều lần tốc độ âm thanh.

Kiev liên tục kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm vũ khí, đồng thời thúc đẩy châu Âu hợp tác phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo riêng.

Trong khi Nga gia tăng không kích, Ukraine cũng đẩy mạnh tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga, nhắm tới các cơ sở dầu khí và nhà máy sản xuất vũ khí nhằm thay đổi cục diện chiến trường.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky tham dự hội nghị cùng khoảng 25 nhà lãnh đạo trong khuôn khổ Liên minh Tự nguyện. Đây là một phần trong nỗ lực xây dựng lập trường chung để đối phó với Nga, cũng như đưa ra bảo đảm an ninh cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai.

Các cuộc họp diễn ra chỉ vài ngày sau hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nơi các đồng minh nỗ lực thể hiện sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương và cam kết hỗ trợ lâu dài cho Ukraine.

Dự án theo mô hình lego

Trọng tâm của liên minh phòng thủ tên lửa đạn đạo sẽ là dự án Freyja. Đây là nỗ lực của Ukraine nhằm phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa được châu Âu hậu thuẫn với chi phí thấp hơn Patriot.

Sau thông báo ngày 14/7, ông Zelensky cho rằng Ukraine càng có nhiều phương tiện để bắn hạ tên lửa đạn đạo của Nga thì khả năng Tổng thống Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán càng lớn.

“Việc phát triển hệ thống chung Freyja không nhằm thay thế các hệ thống hiện có. Đây là cách để bổ sung năng lực phòng thủ, tạo nên lá chắn vững chắc bao trùm toàn châu Âu, đồng thời thực hiện điều đó nhanh hơn và với chi phí thấp hơn”, ông Zelensky cho biết.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết hệ thống này sẽ hoạt động theo mô hình lego, kết hợp chuyên môn của nhiều doanh nghiệp quốc phòng châu Âu. Ông kỳ vọng Freyja có thể đi vào hoạt động sau khoảng 12 tháng và cho phép tất cả các bên tham gia cùng sản xuất.

Khoảng một chục doanh nghiệp quốc phòng châu Âu tham dự cuộc họp, trong đó có Eurosam (nhà sản xuất hệ thống SAMP/T), Leonardo, Thales, Saab và công ty Fire Point của Ukraine.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng điều này cũng sẽ giúp các ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu hợp tác chặt chẽ hơn và học hỏi lẫn nhau.

Cuộc họp cũng thảo luận về cách thức bổ sung thêm tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất, đồng thời thúc đẩy việc triển khai hệ thống phòng không SAMP/T do Pháp và Ý phát triển.

Phát biểu cùng Tổng thống Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Ukraine đã đặt mua phiên bản SAMP/T thế hệ mới, sau các đợt bàn giao phiên bản cũ cùng một lô tên lửa.

Trong thời gian tới, Pháp sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống SAMP/T mà nước này đang vận hành, bom dẫn đường chính xác và tên lửa hành trình tầm xa SCALP. Đây là lần đầu tiên Paris cấp phép chuyển giao năng lực sản xuất các loại vũ khí này cho Ukraine.

Ông Macron cũng cho biết Ukraine sẽ được bàn giao 16 tiêm kích Rafale trong giai đoạn 2028 - 2029.

Liên minh cũng sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung tại những quốc gia giáp biên giới Ukraine, nhằm hiện thực hóa kế hoạch triển khai lực lượng đa quốc gia tương lai tại Ukraine (MNFU), Tổng thống Pháp thông báo.