Tổng thống Ukraine Zelensky miễn nhiệm thủ tướng, cải tổ chính phủ

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, ông sẽ thay thế Thủ tướng Yulia Svyrydenko sau một năm tại nhiệm, dẫn đến việc Chính phủ Ukraine phải từ chức.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko. (Ảnh: Reuters)

Ông Zelensky không nói rõ sẽ chọn ai để lãnh đạo chính phủ, hoặc vị trí mới mà bà Svyrydenko sẽ đảm nhiệm.

Tổng thống Ukraine cho biết sẽ có một số thay đổi trong số những người đứng đầu cơ quan thực thi pháp luật nước này.

Ông cũng nói rằng những thay đổi này là cần thiết để "đảm bảo việc thực hiện chương trình hành động mới”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

"Tôi biết ơn bà Yulia vì sự ổn định và hiệu quả mà bà mang lại trên cương vị thủ tướng", ông Zelensky nói trên mạng xã hội X.

“Tôi hy vọng, cùng với các nghị sĩ, chúng ta sẽ thực hiện những thay đổi tương ứng trong Chính phủ Ukraine”.

Bà Svyrydenko, một nhà kinh tế học, được bổ nhiệm làm thủ tướng Ukraine vào tháng 7/2025. Trước đó, bà từng có bốn năm làm phó thủ tướng phụ trách phát triển kinh tế và thương mại.

Theo luật pháp Ukraine, việc miễn nhiệm thủ tướng cần sự chấp thuận của quốc hội và kéo theo việc miễn nhiệm toàn bộ chính phủ.

Các nghị sĩ cho biết, những người kế nhiệm tiềm năng cho vị trí của bà Svyrydenko gồm: Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal; Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov; và Serhiy Koretskyi, người đứng đầu công ty năng lượng nhà nước Naftogaz.

Nghị sĩ Yaroslav Zhelezniak tiết lộ, ông Koretskyi có cơ hội cao nhất được đề cử làm người đứng đầu chính phủ mới, và bà Svyrydenko có khả năng sẽ đảm nhiệm chức vụ đại sứ tại Mỹ.