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Thế giới

Cháy kinh hoàng trong quán bar ở Bangkok, 49 người thương vong

Bình Giang

TPO - Ít nhất 27 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương đến mức nguy kịch trong vụ hỏa hoạn kèm theo tiếng nổ tại quán bar nổi tiếng ở thủ đô Bangkok của Thái Lan.

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Hiện trường vụ cháy quán bar ở Bangkok. (Ảnh: AP)

Đây là một trong những vụ hỏa hoạn gây chết người nghiêm trọng nhất tại trung tâm du lịch này trong những năm gần đây.

“Chúng tôi đã đưa được 27 thi thể ra ngoài, những người khác đang được chuyển đến bệnh viện”, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết sau khi đến hiện trường vụ cháy xảy ra lúc 23h57 tối 12/7.

Dựa trên lời kể của những người sống sót, ông Anutin cho biết quán bar tại quận Chatuchak của Bangkok nhanh chóng bị khói bao trùm sau khi ngọn lửa bùng phát. Nhiều người đã chạy về phía cuối quán, gần khu vực nhà vệ sinh, nhưng ở đó không có lối thoát hiểm.

Ông Suriyachai Rawiwan - Giám đốc Sở Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai thuộc Chính quyền đô thị Bangkok, cho biết 63 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết trong số những người bị thương đang điều trị tại bệnh viện, có 22 người rơi vào tình trạng nguy kịch.

Theo ông Suriyachai, khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, đám cháy đã thiêu rụi gần như toàn bộ khu vực này. Các nhân chứng cho biết lửa bùng lên từ khu vực sân khấu phía trước quán.

“Chúng tôi phải chờ kết quả điều tra của cảnh sát”, ông nói.

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Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (áo xanh ở giữa) đến hiện trường vụ cháy. (Ảnh: AP)

Đoạn video ghi từ camera gắn trên người của nhân viên cứu hộ cho thấy lực lượng lính cứu hỏa đeo mặt nạ dưỡng khí, cầm đèn pin tiến vào khu vực tối đen của quán Rong Beer Na Lat Phrao để tìm kiếm người sống sót.

Nhiều nạn nhân được nhìn thấy nằm bất động trên sàn gần khu vực nhà vệ sinh, trong khi lực lượng cứu hộ mang cáng vào bên trong để đưa họ ra ngoài.

Video cũng cho thấy khu vực chính của quán bar bị hư hại nặng sau vụ cháy, với bàn và ghế vẫn nằm ngổn ngang.

Ông Chadchart cho biết quán bar đã được cấp đầy đủ giấy phép hoạt động và có các lối thoát hiểm theo quy định. Tuy nhiên, ngọn lửa lan quá nhanh và khói nhanh chóng bao trùm căn phòng, khiến khách bên trong có thể không kịp tìm đường thoát.

Các thi thể được đánh số nằm thành 2 hàng chờ được đưa khỏi hiện trường, xung quanh là đông đảo nhân viên cứu hộ.

Một thành viên ban nhạc biểu diễn tại quán nói với truyền thông trong nước rằng căn phòng bất ngờ ngập trong khói sau khi điện chập chờn rồi tắt trong chốc lát, tiếp đó là tiếng nổ lớn và ngọn lửa bùng lên.

“Sau vụ nổ, tôi không thấy ai cố gắng chạy cả. Hầu hết đều nằm trên sàn kêu cứu”, người này nói với các phóng viên.

“Tôi chạy từ sân khấu về phía cửa, chỉ khoảng 5m. Mọi thứ tối om, khói dày đặc và gần như không còn oxy để thở”, anh cho biết.

Bình Giang
Theo Reuters, AP
#Cháy quán bar #Bangkok #Hoả hoạn #Thái Lan

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