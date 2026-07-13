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Pháp luật

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Bắt tài xế dương tính ma túy, giấu hơn 400 viên nghi ma túy trên cabin

Hoàng Nam

TPO - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 9, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, phối hợp với Công an xã Khe Sanh phát hiện một tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy, đồng thời thu giữ 412 viên nén nghi là ma túy được cất giấu trên cabin.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phối hợp với Công an xã Khe Sanh bắt giữ một đối tượng có hành vi nghi tàng trữ trái phép chất ma túy.

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Tài xế N.V.T. bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó, vào lúc 12h40 ngày 11/7, tại Km58+900 Quốc lộ 9, thuộc địa bàn xã Khe Sanh, tổ tuần tra, kiểm soát của Trạm CSGT Đakrông đã dừng kiểm tra xe đầu kéo mang BKS 29E-618.xx kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 29RM-075.xx do N.V.T. (SN 1990, trú xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khe hở giữa ghế lái và cửa xe có một bao giấy chứa 412 viên nén màu hồng và màu xanh, nghi là chất ma túy. Toàn bộ tang vật được kiểm tra, lập biên bản và niêm phong theo quy định.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản phạm tội quả tang đối với N.V.T. về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời bàn giao đối tượng cùng tang vật và phương tiện cho Công an xã Khe Sanh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm nhanh nước tiểu cho thấy tài xế N.V.T. dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

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Tài xế N.V.T. cùng tang vật thu giữ trên cabin.

Qua tra cứu trên hệ thống quản lý giấy phép lái xe của Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng còn phát hiện giấy phép lái xe của N.V.T. đang liên quan đến một vụ vi phạm trước đó, về hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy và chưa hoàn tất việc chấp hành quyết định xử phạt.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về các hành vi vi phạm, đồng thời lập biên bản đối với chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển theo quy định. Tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 112 triệu đồng.

Hoàng Nam
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