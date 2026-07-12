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Pháp luật

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Khởi tố đối tượng sản xuất, kinh doanh 16.000 sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu

Viết Hà

TPO - Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố bị can Nguyễn Mạnh Cường về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" sau khi triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh gần 16.000 sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu Owen. Tang vật thu giữ có tổng giá trị hơn 2,3 tỷ đồng.

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Công an tỉnh Sơn La thi hành quyết định khởi tố bị can Nguyễn Mạnh Cường.

Ngày 12/7, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Mạnh Cường (SN 1987, xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo điểm đ, khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan Công an, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Sơn La phát hiện đường dây sản xuất, kinh doanh quần áo giả mạo nhãn hiệu Owen với mức chiết khấu cao bất thường từ 40 - 50%.

Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp triệt phá, đồng thời khám xét nhiều địa điểm tại các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang và TP. Hà Nội.

Kết quả khám xét, lực lượng chức năng thu giữ gần 16 nghìn sản phẩm thời trang gắn nhãn mác thương hiệu Owen cùng hơn 13 nghìn thẻ nhãn, 900 tem giá, 2 máy ép logo và nhiều tang vật khác.

Kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) xác định, toàn bộ số sản phẩm bị thu giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Owen, nhãn hiệu thời trang đang được pháp luật bảo hộ.

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Các lực lượng chức năng kiểm tra số hàng giả đối tượng Nguyễn Mạnh Cường sản xuất.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Mạnh Cường khai nhận do nhận thấy các sản phẩm mang thương hiệu Owen dễ tiêu thụ tại các tỉnh Tây Bắc nên đã tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng giả nhằm thu lợi bất chính.

Từ năm 2024 đến nay, đối tượng đã thiết lập hệ thống bán buôn, bán lẻ, cung cấp hàng cho hơn 20 cửa hàng thời trang tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Nội, Phú Thọ và một số địa phương khác để tiêu thụ.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Viết Hà
#khởi tố sản xuất hàng giả #Công an Sơn La #xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp #sản xuất hàng giả thời trang #triệt phá đường dây hàng giả #tỉnh Sơn La

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