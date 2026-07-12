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Thế giới

Iran lại tuyên bố đóng eo biển Hormuz, cảnh báo tung đòn đáp trả khốc liệt

Bình Giang

TPO - Ngày 12/7, Iran tuyên bố đã đóng eo biển Hormuz, sau khi một con tàu di chuyển theo tuyến đường không được phê duyệt và bị tấn công. Nước này cảnh báo mọi hành động trả đũa liên quan đến vụ việc sẽ vấp phải “phản ứng nghiêm khắc”.

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Khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

“Lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công và buộc một con tàu dừng hoạt động sau khi con tàu này gây nguy hiểm cho an ninh hàng hải bằng cách tắt các hệ thống nhận dạng”, hải quân IRGC tuyên bố, nhưng không nêu cụ thể về con tàu.

Tuyên bố cho biết một số tàu đã cố đi qua tuyến hàng hải này theo “lộ trình không được phép” và phớt lờ cảnh báo yêu cầu điều chỉnh.

Theo IRGC, eo biển Hormuz sẽ bị đóng “cho đến khi có thông báo mới” và cho đến khi “sự can thiệp của Mỹ vào khu vực này chấm dứt”.

Hải quân Iran cảnh báo mọi “hành động gây hấn” nhằm vào Iran “sẽ vấp phải phản ứng nghiêm khắc, và các căn cứ mới của đối phương trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu tấn công”.

Các quan chức cấp cao Mỹ cho biết Washington đang yêu cầu Iran công khai tuyên bố sẽ chấm dứt tấn công tàu trên eo biển Hormuz, đồng thời bảo đảm mọi tuyến hàng hải đều được mở, tàu bè được tự do đi lại và không bị thu phí.

Ngày 10/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Iran nhất trí tiếp tục đàm phán, bất chấp căng thẳng leo thang trong tuần qua, đồng thời tuyên bố lệnh ngừng bắn đã chấm dứt.

Reuters dẫn nguồn tin cấp cao từ Iran cho biết Iran, Mỹ, Qatar và Pakistan có cuộc điện đàm trong ngày 11/7 nhờ sắp xếp của các bên trung gian, và nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã có mặt tại Oman vào thời điểm đó.

Chưa rõ nỗ lực này có thành công hay không. Ông Araqchi và Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr Albusaidi đã gặp nhau tại Oman để trao đổi “quan điểm về các cơ chế phù hợp nhằm bảo đảm việc tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran cho biết.

Hãng thông tấn nhà nước Oman đưa tin các nhà đàm phán Oman và Iran sẽ tiếp tục thảo luận “ở cả cấp kỹ thuật và chính trị”.

Oman đang đóng vai trò trung gian nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Trước khi chiến sự nổ ra, khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Việc Iran phong tỏa tuyến hàng hải này đã khiến giá năng lượng tăng vọt, góp phần làm tăng lạm phát trên toàn thế giới.

Ngày 11/7, CNN đưa tin Oman đã đưa ra dự thảo đề xuất liên quan đến eo biển Hormuz, trong đó cho phép tàu thuyền tự do đi lại qua hành lang phía nam nằm trong vùng lãnh hải Oman.

Theo kế hoạch này, các tàu đi qua hành lang phía bắc thuộc vùng lãnh hải Iran sẽ phải xin chấp thuận trước của Tehran, nhưng sẽ không bị áp phí quá cảnh.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin của CNN.

Bình Giang
Theo Reuters, CNN
#Eo biển Hormuz #Iran #Đàm phán Mỹ - Iran #Chiến sự Mỹ - Iran

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