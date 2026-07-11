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Người lính

Ukraine dồn dập tấn công bằng UAV, tuyên bố đánh trúng 48 tàu Nga chỉ trong 5 ngày

Quỳnh Như

TPO - Ukraine cho biết lực lượng máy bay không người lái (UAV) của nước này đã mở chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Crimea và các tuyến hậu cần trên biển của Nga, tuyên bố đánh trúng tổng cộng 48 tàu trong vòng 5 ngày, đồng thời phá hủy nhiều trạm biến áp và hàng chục mục tiêu quân sự phía sau tiền tuyến.

Ngày 10/7, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert Magyar Brovdi cho biết quân đội nước này đã tiến hành chiến dịch tập kích bằng máy bay không người lái quy mô lớn xuyên đêm nhằm vào bán đảo Crimea do Nga kiểm soát.

Theo ông Brovdi, trong đợt tấn công mới nhất, UAV của Ukraine đã đánh trúng 13 tàu hoạt động trên các tuyến tiếp tế quanh Crimea, gồm 10 tàu chở dầu, một tàu hàng rời, một phà và một tàu kéo biển. Các mục tiêu này được Kiev mô tả là một phần của mạng lưới hậu cần hỗ trợ hoạt động quân sự của Nga.

Vị chỉ huy người Ukraine cho biết, trong vòng 5 ngày, Lực lượng Hệ thống Không người lái đã tấn công tổng cộng 48 tàu của Nga, với mục tiêu làm gián đoạn các tuyến vận tải trên biển phục vụ chiến dịch quân sự của Moscow.

Song song với những cuộc tấn công hải quân, các đơn vị máy bay không người lái của Ukraine đã thực hiện một chiến dịch nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng nhằm phá vỡ lưới điện mà lực lượng Nga sử dụng ở Crimea.

Theo tuyên bố chính thức của chỉ huy này, chiến dịch diễn ra suốt đêm đã vô hiệu hóa 5 trạm biến áp, gồm trạm điện 110 kV Berehove (Molochnoe), Saky, Maynaky (Yevpatoria), Novoozerne và trạm 35 kV Medvedeve.

Ông Brovdi cho biết tổng cộng 41 mục tiêu quân sự đã bị vô hiệu hóa trong đợt tấn công xuyên đêm tại Crimea và các khu vực phía nam do Nga kiểm soát.

Ở tiền tuyến, Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine cũng tuyên bố đã tấn công 1.660 mục tiêu của Nga trong 24 giờ qua, đồng thời gây thương vong cho 426 binh sĩ đối phương.

Theo ông Brovdi, các chiến dịch UAV gần đây còn gây sức ép đáng kể lên hệ thống hậu cần của Nga. Ông khẳng định hỏa lực UAV của Ukraine đã làm giảm khoảng 71% lưu lượng vận chuyển quân sự của Nga trên hai tuyến đường huyết mạch R-280 Novorossiya và A-291 Tavrida dẫn tới Crimea.

Ukraine cho rằng việc kiểm soát hỏa lực trên các tuyến đường này đã buộc quân đội Nga phải dừng vận chuyển trên tuyến đường chính, gây gián đoạn nghiêm trọng đến hoạt động hậu cần phía nam của Moscow và chuyển hướng các tuyến đường tiếp tế sang các tuyến đường vòng kém hiệu quả hơn.

Quỳnh Như
United24
#Xung đột Nga - Ukraine #máy bay không người lái #UAV #Nga #Crimea #hậu cần #tàu #tấn công #tàu dầu

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