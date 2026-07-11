Ukraine sắp thử tên lửa đạn đạo FP-9

TPO - Công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine cho biết tên lửa đạn đạo FP-9 chỉ còn một bước thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn trước khi bước vào giai đoạn bay thử. Nếu quá trình này thành công, doanh nghiệp dự kiến sẽ nhanh chóng triển khai các cuộc thử nghiệm thực chiến nhằm vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.

Công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine thông báo chương trình phát triển tên lửa đạn đạo FP-9 đã bước vào giai đoạn cuối, chỉ còn một cuộc thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn trước khi chuyển sang các chuyến bay thử nghiệm.

Thông tin trên được ông Denys Shtilerman, Giám đốc kiêm nhà thiết kế trưởng của Fire Point chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trước báo giới.

Ảnh minh hoạ.

Theo ông Shtilerman, thử nghiệm động cơ là cột mốc kỹ thuật quan trọng cuối cùng trước khi tên lửa được đánh giá toàn diện trong điều kiện thực tế.

"Chỉ còn một việc cần hoàn thành là thử nghiệm động cơ. Ngay sau đó, chúng tôi sẽ bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm", ông nói.

Ông Shtilerman cho biết, nếu các chuyến bay thử xác nhận FP-9 hoạt động đúng thuật toán điều khiển và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, Fire Point sẽ nhanh chóng chuyển sang giai đoạn thử nghiệm thực chiến.

"Ngay khi chúng tôi thấy tên lửa được điều khiển và hoạt động theo đúng thuật toán, chúng tôi sẽ bắt đầu thử nghiệm trên lãnh thổ Nga", ông Shtilerman nói, đồng thời dự đoán tên lửa đạn đạo FP-9 sẽ bắt đầu tấn công các mục tiêu bên trong Nga vào mùa thu này.

Tên lửa FP-9 dự kiến ​​có tầm bắn lên tới 855 km, tốc độ 2.200 m/s, trong khi trọng tải đầu đạn dự kiến ​​là 800 kg. Tên lửa này được thiết kế để bay ở độ cao lên đến 70 km và phóng từ một bệ phóng di động trên mặt đất.

Với độ chính xác được công bố vào khoảng 20 mét, FP-9 sẽ có khả năng tấn công các mục tiêu lớn nằm sâu trong lãnh thổ Nga, mở rộng đáng kể năng lực tấn công tầm xa của Ukraine.

Bên cạnh FP-9, Fire Point cũng tiết lộ tên lửa FP-7.x đã hoàn thành chuyến bay điều khiển hoàn toàn đầu tiên.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chương trình phát triển FREYJA - dự án tên lửa đánh chặn thế hệ mới của châu Âu, được thiết kế để đối phó với các tên lửa đạn đạo trong tương lai.