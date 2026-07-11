Chính quyền Trung Quốc phát cảnh báo khẩn khi rắn độc sổng chuồng sau lũ

TPO - Việc một cộng đồng dân cư bị bao vây bởi hàng trăm con rắn nghe có vẻ giống kịch bản của một bộ phim kinh dị. Nhưng ở Hoành Châu, một thành phố phía nam Trung Quốc với khoảng một triệu dân, nước lũ đã mang hiện thực đáng sợ đó đến tận cửa nhà họ.

Khoảng 900 con rắn - nhiều con trong số đó có nọc độc - đã sổng chuồng sau khi cơn bão Maysak quét qua Trung Quốc, gây ra lũ lụt khiến 39 người thiệt mạng, theo truyền thông nhà nước.

Một phụ nữ đã tử vong sau khi bị rắn cắn, có thể là rắn hổ mang nghi ngờ trốn thoát khỏi một trong những trang trại nuôi bò sát bị ngập trong khu vực. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, ít nhất một số người khác cũng đã bị cắn.

Những đoạn video do người dân đăng tải cho thấy những con rắn đang bò ngang qua các con phố bị ngập, đầu nhô cao khỏi mặt nước.

Chính quyền Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo, yêu cầu người dân tránh xa loài bò sát này, đồng thời huy động các đội bắt rắn, tăng cường dự trữ thuốc giải độc và chuẩn bị cho các bệnh viện trước khả năng gia tăng số trường hợp bị rắn cắn.

Rắn sổng chuồng bò khắp nơi ở Quảng Tây. (Nguồn: CNN)

Đáng chú ý, rắn không phải là loài động vật duy nhất sổng chuồng. Hai con ngựa vằn, một con bò lưng gù, ba con ngựa và hai con lừa - cùng nhiều loài khác - cũng đã trốn thoát khi một vườn thú trong khu vực bị ngập.

Vườn thú tư nhân Guigang đã phát đi thông báo khẩn cấp vào tối 8/7, cảnh báo người dân rằng một số động vật sổng chuồng - bao gồm đà điểu và chồn - có thể trở nên hung dữ khi hoảng sợ, và kêu gọi người dân báo cáo về bất kỳ trường hợp nhìn thấy động vật nào.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Hongxing News địa phương, chủ vườn thú Yin Feifei cho biết, các nhân viên đã khóa chặt chuồng nhốt các loài thú săn mồi khi nước lũ dâng cao. Ba con sư tử đã chết đuối.

“Chúng tôi không thể để các loài thú săn mồi thoát ra ngoài trong trận lũ và tạo thêm nguy cơ mất an toàn cho công chúng”, ông nói.

Theo tờ Shangyou News, hơn 16.000 con lợn cũng đã bị cuốn trôi bởi lũ lụt. Máy móc hạng nặng đã được sử dụng để vớt lợn từ nước lũ giống như máy gắp thú, theo những đoạn video được đăng tải trực tuyến.

Máy móc hạng nặng được sử dụng để "gắp" lợn từ dòng nước lũ. (Nguồn: CNN)

Vùng đất nổi tiếng với hoa nhài và rắn

Thành phố Hoành Châu, nằm ở phía đông nam Quảng Tây, trên một vùng đồng bằng tương đối bằng phẳng được bao quanh bởi núi non và hơn 660 con sông.

Thành phố này nổi tiếng nhất với danh hiệu “thủ phủ hoa nhài” của Trung Quốc. Tại đây, loài hoa nhài thơm ngát - thường dùng để làm trà - đã được trồng trong hơn 500 năm.

Nhưng vùng này không chỉ nổi tiếng về trà. Trong những thập kỷ gần đây, Hoành Châu - cùng với toàn bộ vùng Quảng Tây - đã trở thành trung tâm nuôi rắn.

Hơn 100 loài rắn đã được ghi nhận trong khu vực này. Người dân địa phương coi thịt rắn là một món ăn bổ dưỡng và có truyền thống lâu đời về việc bắt rắn để làm thức ăn.

Tính đến năm 2020, Quảng Tây là nơi sinh sống của gần 20 triệu con rắn, với hơn 14.000 trang trại nuôi rắn. Ngày nay, hầu hết các trang trại nuôi rắn để phục vụ các ứng dụng về dược phẩm và y sinh học.

Các loài rắn thường được nuôi phổ biến nhất trong khu vực là rắn hổ mang và rắn chuột. Trong khi rắn chuột không có nọc độc, thì vết cắn của rắn hổ mang có thể gây tử vong.

Nhưng ngành công nghiệp vốn quan trọng đối với Hoành Châu giờ đây lại trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với chính quyền địa phương.

Ông Zhu, một thành viên của đội bắt rắn dân sự ở Hoành Châu, nói với Beijing News rằng nhóm của ông đã làm việc liên tục trong hai ngày, bắt được tổng cộng 2.000 - 3.000 con rắn, chủ yếu là rắn chuột. Con số này thậm chí còn cao hơn ước tính trước đó về số lượng rắn sổng chuồng.

Thót tim cảnh người dân bắt rắn bằng tay không. (Nguồn: CNN)

Ông Zhu giải thích rằng sau lũ lụt, rắn thường tìm nơi trú ẩn ở những chỗ kín đáo như góc nhà. Người dân sẽ báo cho nhóm của ông Zhu khi phát hiện ra chúng, và những con rắn bị bắt sẽ được giao cho các chuyên gia để thả về tự nhiên.

“Chúng tôi đã bắt được hai hoặc ba nghìn con trong hai ngày, về cơ bản là chúng tôi đã dọn sạch chúng”, ông nói.

Về trường hợp một phụ nữ tử vong vì bị rắn cắn, người dân địa phương cho biết, vì giao thông gián đoạn do lũ lụt nên nạn nhân này không được cứu sống kịp thời.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nên tránh các hoạt động ngoài trời vào ban đêm, tránh xa các bãi cỏ và ao hồ nơi rắn có thể xuất hiện để tìm kiếm thức ăn và nơi trú ẩn.

“Hầu hết các loài rắn thích môi trường mát mẻ, ẩm ướt và thường không tấn công con người nếu không có lý do”, một báo cáo được hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã công bố cho biết.

“Rắn cũng bị xua đuổi bởi các chất có mùi hăng. Có thể rắc bột đuổi rắn ở lối vào nhà để giữ chúng tránh xa”.

“Khi ở ngoài trời, nên cố gắng tránh những khu vực biết có rắn hoặc dùng gậy đập vào bụi rậm để xua đuổi bất kỳ con rắn nào ở gần đó”, báo cáo cho biết thêm.

Các bệnh viện địa phương khẳng định có đủ lượng huyết thanh kháng nọc rắn để xử lý cuộc khủng hoảng, theo Tân Hoa Xã, miễn là các nạn nhân bị rắn cắn được đưa đi cấp cứu kịp thời.