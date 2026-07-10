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Vinh danh những sáng tạo trong điều trị ung thư của các nhà khoa học trẻ

Hà Minh

TPO - Với 55 báo cáo khoa học, trong đó có 20 báo cáo bằng tiếng Anh, cùng nhiều nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, y học chính xác và kỹ thuật điều trị tiên tiến đã được giới thiệu tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ Bệnh viện K năm 2026.

Những công trình này không chỉ cho thấy năng lực nghiên cứu của thế hệ thầy thuốc trẻ mà còn mở ra nhiều hướng đi mới trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ung thư.

Ngày 10/7, Bệnh viện K tổ chức Chương trình Tổng kết và Trao giải Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ Bệnh viện K năm 2026 nhằm đánh giá kết quả hội nghị, đồng thời tôn vinh các công trình nghiên cứu tiêu biểu của đội ngũ cán bộ trẻ đang công tác tại bệnh viện.

Sự kiện diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 57 năm thành lập Bệnh viện K (17/7/1969 – 17/7/2026), khẳng định vai trò quan trọng của nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong hành trình phát triển nền ung bướu Việt Nam.

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Vinh danh các tác giả đạt giải xuất sắc.

Sân chơi học thuật cho thế hệ thầy thuốc trẻ

Diễn ra trong hai ngày 8-9/7, Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ Bệnh viện K năm 2026 thu hút 55 báo cáo khoa học được trình bày, trong đó có 20 báo cáo bằng tiếng Anh. Các công trình được đánh giá tại 6 hội đồng chuyên môn gồm: Ngoại khoa, Nội khoa, Xạ trị, Cận lâm sàng, Y tế công cộng và Điều dưỡng.

Nội dung nghiên cứu năm nay tập trung vào nhiều lĩnh vực có tính thời sự và ứng dụng cao trong điều trị ung thư như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y học, chuyển đổi số trong quản lý bệnh viện, y học chính xác, các phương pháp chẩn đoán mới và kỹ thuật điều trị tiên tiến.

Các báo cáo không chỉ thể hiện sự đầu tư nghiêm túc về chuyên môn mà còn cho thấy tư duy đổi mới, tinh thần hội nhập quốc tế và khả năng tiếp cận những xu hướng phát triển mới của y học hiện đại từ đội ngũ cán bộ trẻ Bệnh viện K.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS. Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K nhấn mạnh, nghiên cứu khoa học không đơn thuần là một nhiệm vụ chuyên môn mà còn là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng điều trị, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và góp phần khẳng định vị thế của y học Việt Nam trên trường quốc tế.

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GS.TS. Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K phát biểu tại hội nghị.

Theo GS.TS. Lê Văn Quảng, mọi hoạt động nghiên cứu cần xuất phát từ chính thực tiễn điều trị và những vấn đề đặt ra trong quá trình chăm sóc người bệnh. Mỗi câu hỏi lâm sàng có thể trở thành một đề tài nghiên cứu; mỗi sáng kiến cải tiến có thể góp phần thay đổi quy trình điều trị, nâng cao hiệu quả chăm sóc và mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Giám đốc Bệnh viện K cho biết thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục xây dựng môi trường học thuật năng động, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, mở rộng hợp tác quốc tế, hỗ trợ công bố khoa học và thúc đẩy ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

“Đầu tư cho đội ngũ cán bộ trẻ hôm nay chính là đầu tư cho tương lai của Bệnh viện K và sự phát triển của ngành ung bướu Việt Nam”, GS.TS. Lê Văn Quảng khẳng định.

Lan tỏa văn hóa nghiên cứu và đổi mới sáng tạo

Đại diện lãnh đạo Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Nguyễn Hữu Tú đánh giá, Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ Bệnh viện K không chỉ là nơi công bố các kết quả nghiên cứu mà còn là diễn đàn học thuật quan trọng, góp phần xây dựng và lan tỏa văn hóa nghiên cứu khoa học trong bệnh viện.

Đại diện Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam ghi nhận nhiều công trình nghiên cứu tại hội nghị xuất phát từ những vấn đề thực tiễn trong điều trị, đồng thời mạnh dạn ứng dụng các công nghệ mới trong ung thư học. Đây là minh chứng cho tinh thần đổi mới sáng tạo, khả năng hội nhập và khát vọng cống hiến của thế hệ thầy thuốc trẻ.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng Bệnh viện K trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.

Tại chương trình tổng kết, Ban Tổ chức đã công bố quyết định khen thưởng và trao giải cho các báo cáo khoa học xuất sắc của Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ Bệnh viện K năm 2026. Việc vinh danh không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, tâm huyết của các tác giả trẻ mà còn góp phần khơi dậy tinh thần nghiên cứu, sáng tạo và trách nhiệm cống hiến trong toàn bệnh viện.

Hội nghị tiếp tục khẳng định định hướng phát triển của Bệnh viện K trong việc xây dựng môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp, gắn kết chặt chẽ giữa khoa học và thực hành lâm sàng. Qua đó, các thành tựu nghiên cứu được nhanh chóng chuyển hóa thành những giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, cải thiện chất lượng chăm sóc và mang lại nhiều lợi ích hơn cho người bệnh ung thư.

Hà Minh
#Nghiên cứu sáng tạo trong điều trị ung thư #Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số #Vai trò của nghiên cứu khoa học trẻ #Phát triển nguồn nhân lực y học Việt Nam #Văn hóa đổi mới sáng tạo trong y học

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