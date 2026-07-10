Công an Hà Nội phát hiện nhiều vi phạm tại các cơ sở AMES ENGLISH, đề nghị thanh tra toàn diện

TPO - Công an TP Hà Nội xác định, nhiều cơ sở Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội hoạt động không phép, hết hạn giấy phép và sử dụng giáo viên không đủ chuẩn... Qua đó, Công an TP Hà Nội đã có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội tiến hành thanh, kiểm tra toàn diện hoạt động của các cơ sở đào tạo ngoại ngữ thuộc chi nhánh công ty này.

Lực lượng chức năng làm việc với đại diện Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội. Ảnh CAHN

Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện công tác nắm tình hình và quản lý nhà nước trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo, Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an TP Hà Nội đã chủ động rà soát hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn.

Qua đó, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, xác minh và làm rõ một số sai phạm trong hoạt động đào tạo, sử dụng lao động cũng như bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội, 92/1 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.

Theo Công an TP Hà Nội, trong tổng số 14 cơ sở đang vận hành, lực lượng chức năng phát hiện 2 cơ sở hoạt động khi chưa được cấp phép của cơ quan chức năng, gồm: 53A Lê Văn Hưu, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội và 154 phố Yên Phụ, phường Tây Hồ, TP Hà Nội.

Đồng thời, có 2 cơ sở đã hết hạn giấy phép hoạt động đào tạo ngoại ngữ nhưng vẫn tiếp tục mở cửa đón học sinh, gồm: Cơ sở Sài Đồng (Tầng 1, tòa nhà N017-3, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội; Giấy phép hết hạn từ tháng 4/2023) và Cơ sở Oceanpark (BH 9A-SP.05-59 Vinhomes Ocean Park, xã Gia Lâm, Hà Nội; Giấy phép hết hạn từ tháng 7/2023).

Các hành vi trên đã vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 6 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

54/63 giáo viên không đủ điều kiện tham gia giảng dạy ngoại ngữ tại các cơ sở công ty này. Ảnh CAHN

54 giáo viên không đủ điều kiện giảng dạy ngoại ngữ

Đáng chú ý, cơ quan Công an cho biết thêm, về chất lượng nhân sự chuyên môn, qua đối soát hồ sơ, hệ thống này đã sử dụng tới 54/63 trường hợp giáo viên Việt Nam không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia giảng dạy ngoại ngữ tại 14 cơ sở. Hành vi này vi phạm trực tiếp các quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 21/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Ngoài các hành vi vi phạm nêu trên, tại cơ sở AMES English số 154 phố Yên Phụ (phường Tây Hồ) chưa được cơ quan chức năng thẩm định, nghiệm thu về các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC, đặt ra vấn đề an toàn cho người học trong quá trình học tập tại trung tâm.

Bên cạnh đó, cơ quan Công an trao đổi thông tin với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Cầu Giấy xác định, Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội thuộc diện chậm đóng bảo hiểm kéo dài từ tháng 3/2024. Mặc dù đã nhiều lần được cơ quan bảo hiểm nhắc nhở nhưng Công ty thường xuyên nợ tiền BHXH với số tiền lớn.

Tại thời điểm tháng 5/2026, tổng số tiền bảo hiểm Công ty chậm nộp là hơn 5 tỷ đồng, kéo theo số tiền lãi phải trả là hơn 800 triệu đồng. Việc Công ty chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo dài không chỉ ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động mà còn thể hiện ý thức thiếu tôn trọng pháp luật của đơn vị trên.