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Pháp luật

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Truy nã đối tượng lừa đảo bán đất ở Phú Quốc

Nhật Huy

TPO - Dù biết khu đất ở Phú Quốc đang tranh chấp và không thuộc quyền sở hữu của mình, Trương Quốc Cường vẫn lừa bán cho 2 người, nhận hơn 1,3 tỷ đồng tiền đặt cọc, rồi bỏ trốn.

Chiều 9/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định truy nã Trương Quốc Cường (SN 1981 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, dù không phải chủ sở hữu và biết rõ thửa đất phía sau Tòa án Nhân dân Phú Quốc đang có tranh chấp, Cường vẫn giới thiệu để bán một phần khu đất với anh N.V.C. (SN 1990) và anh N.Q.A. (SN 1978, cùng ngụ Phú Quốc). Cường nói mình có khoảng 20.000 m² ở khu đất này, đang được san lấp và muốn bán trước một phần để lấy tiền san lấp.

Sau khi đưa hai người đến xem khu đất, Cường chào bán 2.000 m² với giá 2 tỷ đồng. Tin tưởng, anh C. đồng ý mua 1.500 m², còn anh A. mua 500 m², các bên không lập hợp đồng hay văn bản cam kết.

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Quyết định truy nã đối với Trương Quốc Cường.

Sau khi các bên thống nhất, ngày 1/5/2022 và những ngày sau, anh C. và anh A. nhiều lần chuyển cho Cường tổng cộng 1,35 tỷ đồng tiền đặt cọc. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 9/2025, Cường vẫn không cung cấp được giấy trích đo thửa đất. Nghi ngờ, hai người tìm hiểu và phát hiện khu đất trên không thuộc quyền sở hữu của Cường mà là tài sản của người khác.

Tiếp nhận tố giác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trương Quốc Cường về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Nhật Huy
#truy nã #lừa đảo chiếm đoạt tài sản #lừa bán đất #Phú Quốc #An Giang #Trương Quốc Cường

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