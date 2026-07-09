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Thế giới

Nga tuyên bố không nao núng trước chiến thuật mới của Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga sẽ không thể làm bất ổn nền kinh tế nước này, và cũng không thể gây ra sự hoảng loạn trong dân chúng.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công tầm trung và tầm xa vào nhiều mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, nhắm vào nhà máy lọc dầu, trạm nén khí, cơ sở hạ tầng dân sự và phương tiện giao thông, bao gồm cả những phương tiện di chuyển giữa lục địa Nga và Crimea. Các cuộc tấn công đã làm gián đoạn hậu cần, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nhiên liệu địa phương.

“Rõ ràng là đối phương đang tìm cách làm tổn hại nền kinh tế của chúng ta, nhưng trên hết là tạo ra bầu không khí lo lắng trong xã hội. Chúng tôi hiểu rằng mục tiêu này là không thể đạt được”, Tổng thống Vladimir Putin nói trong một cuộc họp trực tuyến ngày 8/7.

“Hệ thống năng lượng của Nga là một trong những biên độ phục hồi cao nhất thế giới”, ông Putin nói thêm, đồng thời kêu gọi các quan chức hợp tác chặt chẽ hơn với các công ty năng lượng để nhanh chóng giải quyết bất kỳ tình trạng thiếu nhiên liệu cục bộ nào.

Tổng thống Nga nhấn mạnh, cần nhanh chóng đưa ra các quyết định cần thiết để giúp giảm giá nhiên liệu ở Crimea, nơi giá xăng và dầu diesel đã tăng vọt do tình trạng khan hiếm gây ra bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các xe chở nhiên liệu.

Mátxcơva tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công trả đũa có hệ thống vào cơ sở hạ tầng liên quan đến quân sự trên khắp Ukraine, bao gồm cả ở Kiev. Tuần này, lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn, nhắm mục tiêu vào các cơ sở sản xuất và bảo dưỡng vũ khí, kho nhiên liệu và sân bay quân sự của Ukraine.

Minh Hạnh
RT
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