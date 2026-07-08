Đồng Nai thiếu hơn 1.000 nhân viên y tế, 70% trạm y tế khuyết cán bộ quản lý

TPO - Thiếu hơn 1.000 nhân lực, 72 bác sĩ nghỉ việc chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, ngành y tế TP Đồng Nai đang chịu áp lực lớn trong việc duy trì hoạt động tại các cơ sở y tế, nhất là tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Ngày 8/7, tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Trần Văn Mi, Phó Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai cho biết, bên cạnh mức tăng trưởng GRDP đạt 9,81%, thu ngân sách đạt hơn 56.529 tỷ đồng và nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng khá, ngành y tế vẫn đang đối mặt với hàng loạt khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và cơ chế chính sách.

Đồng Nai đang rất khó khăn trong công tác tuyển dụng nhân lực ngành y tế (ảnh minh hoạ)

Theo báo cáo, tình trạng thiếu nhân lực y tế, đặc biệt tại tuyến cơ sở đang diễn ra nghiêm trọng. Ước tính toàn ngành hiện thiếu hơn 1.000 biên chế, trong khi công tác tuyển dụng gặp nhiều khó khăn. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026 đã có 72 bác sĩ thôi việc, làm gia tăng áp lực đối với đội ngũ y tế còn lại.

Không chỉ thiếu nhân lực, nhiều trạm y tế trên địa bàn vẫn chưa được kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Đến nay, mới có 26 trong tổng số 95 trạm y tế được bổ nhiệm Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, đồng nghĩa còn gần 70% trạm y tế chưa có đủ nhân sự quản lý theo quy định. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành, tổ chức hoạt động và chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Bên cạnh bài toán nhân lực, hệ thống cơ sở vật chất của ngành y tế cũng đang bộc lộ nhiều bất cập. Nhiều cơ sở khám chữa bệnh đã xuống cấp sau thời gian dài sử dụng, trong khi trang thiết bị y tế lạc hậu, thiếu đồng bộ và gặp nhiều vướng mắc trong việc sửa chữa, thay thế. Đây là những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng khám, chữa bệnh cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân.

Một khó khăn khác được HĐND TP Đồng Nai chỉ ra là hạ tầng công nghệ thông tin của ngành y tế chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Đến nay, hệ thống chưa có cơ sở dữ liệu dùng chung và chưa xây dựng được chuẩn liên thông thống nhất khiến việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị còn nhiều hạn chế. Điều này làm giảm hiệu quả quản lý, đồng thời ảnh hưởng đến quá trình triển khai các dịch vụ y tế số và cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế.

Ngành y tế tại Đồng Nai gặp nhiều thách thức về nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và cơ chế chính sách. (ảnh minh hoạ)

Trong khi đó, nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm vẫn hiện hữu. Một số loại dịch bệnh có xu hướng gia tăng, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hệ thống y tế dự phòng. Tuy nhiên, nguồn lực hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu cả về nhân lực lẫn trang thiết bị.

HĐND TP Đồng Nai cũng thừa nhận một số nghị quyết liên quan đến lĩnh vực y tế chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng. Việc triển khai các chính sách này còn nhiều vướng mắc, chưa tạo được chuyển biến rõ nét trong việc củng cố hệ thống y tế cơ sở.

Trước thực trạng trên, các Ban HĐND TP Đồng Nai đề nghị UBND thành phố khắc phục các khó khăn trong lĩnh vực y tế. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nghị quyết của HĐND TP trong lĩnh vực y tế về dân số và bảo hiểm y tế đến người dân.