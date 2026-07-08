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Sức khỏe

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Sốt xuất huyết diễn biến nặng, nữ bệnh nhân nguy kịch

Hà Minh

TPO - Sốt xuất huyết đang bước vào mùa cao điểm với nguy cơ xuất hiện nhiều trường hợp diễn biến nặng, đặc biệt ở người cao tuổi và người mắc bệnh nền. Ngày 8/7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận một bệnh nhân sốt xuất huyết rơi vào tình trạng nguy kịch, phải hồi sức tích cực và lọc máu liên tục, hiện tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa cấp cứu thành công một trường hợp sốt xuất huyết Dengue diễn biến đặc biệt nặng. Bệnh nhân là nữ, 69 tuổi, rơi vào sốc sốt xuất huyết, rối loạn đông máu nghiêm trọng, nhiễm toan chuyển hóa nặng và phải lọc máu liên tục để duy trì sự sống.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân H.T.V. (69 tuổi, Hà Nội) có tiền sử mắc đái tháo đường tuýp 2 và đang điều trị bằng thuốc uống. Gia đình bà sinh sống tại khu vực đang ghi nhận nhiều ca mắc sốt xuất huyết. Trước đó, chồng và con dâu của bà cũng đã nhiễm bệnh.

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Bệnh nhân đang được chăm sóc và điều trị đặc biệt.

Ba ngày trước khi nhập viện, bà V. xuất hiện sốt, mệt mỏi và đau lưng. Đến ngày thứ ba, tình trạng suy kiệt tăng dần, ý thức chậm hơn nên được gia đình đưa đến cơ sở y tế. Mặc dù chưa xuất hiện các dấu hiệu xuất huyết điển hình như chảy máu cam hay chảy máu chân răng, bà được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo.

Chỉ sau thời gian ngắn theo dõi, bệnh diễn biến rất nhanh với tình trạng suy tuần hoàn, buộc các bác sĩ chuyển người bệnh đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu ngay trong đêm.

ThS.BS Trần Văn Bắc, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, cho biết khi nhập viện vào ngày thứ tư của bệnh, người bệnh đã trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân giảm ý thức, điểm Glasgow còn 13 điểm, trên da xuất hiện các nốt xuất huyết rải rác ở vùng bụng và hai cẳng tay tại vị trí tiêm truyền, mi mắt phù nhẹ.

Đáng lo ngại, người bệnh rơi vào sốc với mạch nhanh, nhỏ, khó bắt tới 158 lần/phút, huyết áp tụt xuống còn 85/50 mmHg. Kết quả xét nghiệm cho thấy hàng loạt chỉ số ở mức báo động. Tiểu cầu giảm rất nhanh từ 28 xuống 18 rồi chỉ còn 9 x10⁹/L, thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng bình thường 150-400 x10⁹/L, cho thấy tình trạng rối loạn đông máu nặng. Bên cạnh đó, các chỉ số hồng cầu biến động mạnh do hiện tượng cô đặc máu và xuất huyết, độ bão hòa oxy máu khi thở khí trời chỉ còn 86%, bụng chướng nhẹ.

Trước diễn biến nguy kịch, ê-kíp cấp cứu đã khẩn trương đặt nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy, lọc máu liên tục, đồng thời truyền máu và các chế phẩm máu kết hợp hồi sức tích cực.

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Điều dưỡng làm thuốc cho bệnh nhân.

Sau khoảng 5 giờ điều trị căng thẳng, huyết áp của bệnh nhân được cải thiện lên 115/82 mmHg, mạch giảm còn 134 lần/phút. Tuy nhiên, tiên lượng vẫn rất dè dặt khi người bệnh tiếp tục xuất hiện các khối máu tụ dưới da tại vị trí tiêm truyền, chảy máu qua đường miệng và tình trạng chướng bụng tăng lên. Hiện bệnh nhân vẫn đang được theo dõi sát tại Khoa Cấp cứu.

Từ trường hợp trên, ThS.BS Trần Văn Bắc khuyến cáo người cao tuổi và những người mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, suy thận… cần đặc biệt cảnh giác trong thời điểm Hà Nội bước vào mùa cao điểm sốt xuất huyết. Đây là nhóm có nguy cơ cao diễn biến nặng nếu mắc bệnh, trong khi các triệu chứng ban đầu có thể không điển hình nên dễ bỏ sót hoặc nhập viện muộn.

Theo bác sĩ, ngay khi xuất hiện các biểu hiện như sốt, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, người dân nên đến cơ sở y tế để được khám, xét nghiệm và theo dõi, không nên chờ đến khi có biểu hiện xuất huyết mới đi viện.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh như diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các dụng cụ chứa nước đọng, giữ gìn vệ sinh môi trường và phòng tránh muỗi đốt. Bên cạnh đó, người dân có thể chủ động tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết theo chỉ định và khuyến cáo của bác sĩ. Hiện Việt Nam đã triển khai tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết Dengue cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn. Tiêm chủng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế nhập viện và giảm nguy cơ diễn biến nặng, tuy nhiên vẫn cần kết hợp đồng bộ với các biện pháp phòng chống muỗi truyền bệnh để đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu.

Hà Minh
#Biến chứng nặng sốt xuất huyết Dengue #Tiên lượng và xử trí cấp cứu bệnh nhân #Nguy cơ cao ở người cao tuổi và bệnh mạn tính #Khuyến cáo phòng tránh và tiêm vắc xin Dengue #Chẩn đoán sớm và quản lý các biểu hiện bất thường

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