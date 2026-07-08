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Thế giới

Tổng thống Iran lập tức về nước khi Mỹ nối lại các cuộc tấn công

Minh Hạnh

TPO - Theo đài truyền hình IRIB, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã lập tức lên đường từ Iraq trở về Tehran sau khi Mỹ nối lại các cuộc tấn công vào Iran.

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Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Tổng thống Iran Pezeshkian đã đến thành phố Najaf của Iraq để dự lễ tang cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Linh cữu của ông đã được đưa đến thành phố này ngày 7/7.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết, ông Pezeshkian đã rời Najaf vào rạng sáng 8/7, sau khi hoàn thành chuyến thăm Iraq.

Sự trở về của ông Pezeshkian diễn ra trong bối cảnh Mỹ nối lại các cuộc tấn công vào Iran để trả đũa các vụ tấn công vào các tàu thương mại gần eo biển Hormuz.

Cùng ngày, quân đội Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công của Mỹ, không cho phép Washington can thiệp vào việc quản lý eo biển Hormuz.

Phía Iran nói thêm, “lối đi an toàn duy nhất” cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz là qua các tuyến đường do Tehran chỉ định.

Bahrain là trụ sở của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, chịu trách nhiệm tuần tra Vịnh Ba Tư, Biển Đỏ và Biển Ả-rập.

Sau lời cảnh báo của Iran, còi báo động đã vang lên ở Bahrain. Bộ Nội vụ nước này kêu gọi người dân “giữ bình tĩnh và di chuyển đến nơi an toàn gần nhất”.

Tại Kuwait, lực lượng phòng không đã được huy động để đáp trả “các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái”.

Quân đội cho biết có thể nghe thấy tiếng nổ khi hệ thống phòng không đánh chặn các cuộc tấn công, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn an toàn.

Minh Hạnh
CNN
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