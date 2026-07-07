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Thế giới

Hai vụ nổ ở Damascus khi Tổng thống Pháp Macron đang thăm Syria

Minh Hạnh

TPO - Hai quả bom đã phát nổ gần khách sạn ở Damascus, nơi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lưu trú trong chuyến thăm Syria. Nhưng văn phòng tổng thống Pháp nói rằng ông không nghe thấy tiếng nổ, và ông đã gặp Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa ngay sau đó.

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Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa, ngày 7/7. (Ảnh: Reuters)

Các vụ nổ xảy ra ngày 7/7 tại một khu vực đông đúc giữa Bộ Du lịch Syria và Bảo tàng Quốc gia đối diện khách sạn Four Seasons, nơi ông Macron gặp gỡ các nhóm xã hội dân sự.

Hãng thông tấn nhà nước Syria đưa tin, 18 người đã bị thương, trong đó có bốn sĩ quan cảnh sát.

Vụ nổ đầu tiên xảy ra ngay sau khi đoàn xe của ông Macron rời đi đến phủ tổng thống. Đoạn phim của Reuters cho thấy ngọn lửa và khói bốc lên từ một thùng rác, khi vụ nổ thứ hai được ghi lại bằng camera cách đó vài mét. Vụ nổ thứ hai xảy ra cạnh một xe cứu thương đậu tại hiện trường, nơi có khoảng hai chục người tụ tập.

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Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Reuters)

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Macron cho biết chuyến thăm Syria của ông vẫn tiếp tục. "Không gì có thể làm suy yếu khát vọng của người dân Syria để được sống trong một Syria hoàn toàn có chủ quyền và an toàn", ông viết.

Các vụ nổ nhấn mạnh những thách thức an ninh lớn ở Syria, nơi ông Macron là nguyên thủ quốc gia đầu tiên của một nước lớn thuộc Liên minh châu Âu đến thăm kể từ khi phong trào do ông Ahmed al-Sharaa lãnh đạo lật đổ cựu Tổng thống Bashar al-Assad vào năm 2024.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Bộ Nội vụ Syria cho biết, lực lượng an ninh đã xác định được hai quả bom được đặt gần Bộ Du lịch và đang chuẩn bị vô hiệu hóa chúng thì chúng phát nổ, mô tả các thiết bị nổ này được chế tạo thô sơ.

Các quả bom - một quả giấu trong một chiếc xe đậu bên đường và quả còn lại trong thùng rác - được đặt bên ngoài khu vực an ninh xung quanh nơi ở của ông Macron, và không gây ra mối đe dọa nào cho chuyến thăm của ông, bộ này cho biết.

Phủ Tổng thống Pháp xác nhận vụ việc, nhưng cho biết các vụ nổ không thể nghe thấy từ đoàn xe của tổng thống.

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng thống Pháp Emmanuel Macron #Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa #Tổng thống Pháp thăm Syria #Damascus #Bộ Nội vụ Syria

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