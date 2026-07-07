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Tiếc cho Tiểu Vy

Đỗ Quyên

TPO - Sau một tháng ra rạp, bộ phim “Ốc mượn hồn” có sự tham gia của Tiểu Vy, Quốc Trường thu 16 tỷ đồng. Dự án ghi tên vào danh sách những tác phẩm Việt thua lỗ trong năm 2026.

Khởi chiếu từ đầu tháng 6 với kỳ vọng tạo sức hút nhờ dàn diễn viên quen mặt gồm Quốc Trường, Anh Phạm, Hoa hậu Trần Tiểu Vy cùng câu chuyện hôn nhân pha màu sắc giật gân, Ốc mượn hồn rời rạp sau một tháng với doanh thu khoảng 16 tỷ đồng, theo số liệu của Box Office Vietnam.

Con số này khiến bộ phim của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thua lỗ và trở thành một trong những tác phẩm Việt gây tiếc nuối phòng vé năm nay.

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Tiểu Vy và đạo diễn Đinh Tuấn Vũ tại thảm đỏ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV).

Ngày 7/7, Ốc mượn hồn chỉ còn 3 suất chiếu trên toàn quốc, bán được 4 vé, thu chưa tới 400.000 đồng. Những ngày trước đó, phim chỉ còn 2-3 suất chiếu mỗi ngày, doanh thu dao động vài triệu đồng. Theo lịch phát hành, bộ phim không còn bán vé, chính thức rời rạp từ 8/7.

Từ khi công bố dự án, Ốc mượn hồn từng tạo lượng thảo luận lớn trên mạng xã hội. Phim khai thác đề tài ngoại tình kết hợp yếu tố hoán đổi thân xác. Sự góp mặt của Quốc Trường và Hoa hậu Tiểu Vy cũng giúp bộ phim nhận được nhiều chú ý.

Tuy nhiên, hiệu ứng tò mò ban đầu không giúp phim thống trị phòng vé. Sau tuần đầu tiên, doanh thu phim giảm nhanh và suất chiếu liên tục bị cắt.

Ốc mượn hồn đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ sau 6 năm vắng bóng ở màn ảnh rộng. Khác với những tác phẩm trước như Cuộc đời của Yến hay Truyền thuyết về Quán Tiên, lần này đạo diễn lựa chọn màu sắc tâm lý - giật gân với nhiều cú "twist".

Bộ phim mở ra câu chuyện về một người vợ qua đời rồi trở về trong thân xác của một cô gái khác, kéo theo hàng loạt bí mật về hôn nhân, ngoại tình và lòng tham. Đây là chất liệu đủ hấp dẫn để tạo nên một bộ phim tâm lý nhiều lớp lang. Tuy nhiên, tham vọng kể chuyện lại trở thành điểm yếu.

Phần đầu phim có nhịp kể khá chậm, không khí nặng nề, khiến khán giả đại chúng khó kiên nhẫn. Đến nửa sau, khi các bí mật liên tiếp được hé lộ, bộ phim lại sa vào việc "twist để có twist". Các tình tiết dồn dập nối tiếp nhưng thiếu cao trào. Điều đáng tiếc nhất nằm ở đoạn kết.

Sau khi đẩy mâu thuẫn lên cao, bộ phim lại tháo gỡ quá nhanh. Chuỗi tình tiết từ vạch mặt, ẩu đả đến sự thức tỉnh của các nhân vật diễn ra liên tiếp nhưng chưa tạo được cảm giác thỏa mãn. Phim khép lại bằng nhiều sự kiện chồng chất khiến tổng thể trở nên rối và hụt hơi.

Đảm nhận vai Ngọc - cô gái mang linh hồn của An (Yên Đan) sau vụ tai nạn - Tiểu Vy có nhiều đất diễn hơn hẳn các dự án trước. Đây cũng là lần đầu Hoa hậu Việt Nam 2018 đảm nhận vai nữ chính với tâm lý phức tạp, đòi hỏi liên tục chuyển đổi giữa hai trạng thái nhân vật.

So với Đảo độc đắc hay Bộ tứ báo thủ, Tiểu Vy cho thấy sự tiến bộ ở khả năng biểu cảm và tiết chế trong cách thoại. Tuy nhiên, ở những phân đoạn nặng tâm lý, đặc biệt các cảnh giằng xé nội tâm hay đối đầu cảm xúc, người đẹp còn bộc lộ nhiều hạn chế. Một số khán giả nhận xét diễn xuất của cô còn an toàn, thiếu sự bùng nổ để người xem tin vào hành trình biến đổi của nhân vật.

Trong khi đó, Quốc Trường tiếp tục lựa chọn hình tượng người đàn ông thành đạt, nhiều bí mật và giằng xé giữa tình yêu, tội lỗi và dục vọng. Anh được khen có phong thái điềm tĩnh, ngoại hình phù hợp nhân vật và xử lý tốt các cảnh đối thoại.

Nhưng ở nhiều phân đoạn cao trào, nhân vật Quân chưa tạo được cảm giác bứt phá về tâm lý. Khi kịch bản càng về cuối càng dồn dập những cú "twist", diễn xuất của nam diễn viên cũng chưa đủ lực để nâng đỡ cảm xúc cho câu chuyện.

Đỗ Quyên
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