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Người phụ nữ đứng sau 'quái thú Haaland' đang làm mưa làm gió ở World Cup

Trạch Dương

TPO - Sau cú đúp của Erling Haaland giúp Na Uy làm nên lịch sử ở World Cup, bài đăng chúc mừng của bạn gái Isabel Haugseng Johansen gây chú ý. Cô và Haaland đồng hành cùng nhau hơn một thập kỷ nhưng kín tiếng đời tư, khác xa hình tượng bạn gái, vợ các cầu thủ nổi tiếng thế giới.

Người phụ nữ 'quyền lực' đứng sau Haaland

Giữa lúc Erling Haaland trở thành tâm điểm sau cú đúp vào lưới Brazil, giúp Na Uy lần đầu góp mặt ở tứ kết World Cup, bài đăng của bạn gái anh - Isabel Haugseng Johansen - nhận được sự quan tâm đặc biệt.

"Em tự hào về anh và tất cả những gì anh đạt được đến thời điểm này. Anh làm việc chăm chỉ, chưa bao giờ bỏ cuộc và thực sự xứng đáng với thành quả", Isabel viết dưới bức ảnh chụp cùng Haaland sau trận đấu.

Theo The Times of India, bài chia sẻ của Isabel - người đồng hành cùng Haaland từ lúc thế giới chưa ai biết cầu thủ người Na Uy là ai - tạo thiện cảm cho khán giả.

Haaland và Isabel cùng lớn lên ở thị trấn nhỏ thuộc vùng Rogaland, phía tây nam Na Uy. Hai người học cùng trường, có niềm đam mê bóng đá. Isabel từng chơi bóng ở đội trẻ Bryne FK nhưng dừng lại sớm, không theo đuổi sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp.

Theo People, nền tảng bóng đá giúp cô hiểu, đồng cảm và san sẻ áp lực cùng bạn trai, từ quá trình tập luyện, thi đấu đến những lần chuyển CLB và thích nghi với môi trường mới.

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Trong cuộc phỏng vấn với People, tiền đạo người Na Uy không ca ngợi vẻ ngoài của Isabel, chỉ cảm kích người yêu: "Thật tuyệt vì cô ấy hiểu bóng đá".

Anh cho rằng sự thấu hiểu giúp cả hai đồng hành suốt những năm sự nghiệp bóng đá liên tục thay đổi.

Trong lần phỏng vấn trên Đài truyền hình quốc gia Na Uy (NRK), anh hài hước kể: "Bạn gái là người nhắn tin cho tôi trước. Cô ấy để ý tôi trước chứ không phải ngược lại".

Câu chuyện nhanh chóng được People, Goal và nhiều tờ báo châu Âu dẫn lại. Đó cũng là lần hiếm hoi chân sút của Manchester City chia sẻ về đời sống tình cảm.

Theo SCMP, cả hai bắt đầu hẹn hò khi Haaland còn khoác áo Borussia Dortmund, trước khi anh vươn lên hàng ngũ những ngôi sao lớn của bóng đá thế giới. Truyền thông quốc tế vì thế đánh giá mối quan hệ của họ là đồng hành, cùng nhau trưởng thành, thay vì kéo nhau lên bằng danh tiếng.

Tạp chí Town & Country gọi Isabel là hình mẫu "anti-WAG", bởi cô gần như không xuất hiện trước truyền thông, không xây dựng hình ảnh người nổi tiếng.

Với nhiều cây bút thể thao châu Âu, sự giản dị và kín tiếng giúp Isabel trở thành điểm tựa vững chắc trong hành trình đưa Haaland từ cậu bé ở Bryne trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.

Điều khiến chuyện tình của Erling Haaland và Isabel Haugseng Johansen nhận được nhiều sự ngưỡng mộ không chỉ nằm ở quãng thời gian hơn một thập kỷ bên nhau, mà còn ở cách họ gìn giữ mối quan hệ trước sức ép của sự nổi tiếng.

Theo People, việc Haaland giữ kín chuyện tình cảm xuất phát từ mong muốn bảo vệ gia đình khỏi sự soi mói. Lớn lên trong gia đình có cha là cựu tuyển thủ chuyên nghiệp, anh sớm hiểu áp lực danh tiếng mang lại. Chính vì vậy, mỗi lần hiếm hoi nhắc đến Isabel đều thu hút sự chú ý.

Cũng trong lần chia sẻ về bạn gái trên Đài truyền hình quốc gia Na Uy (NRK), khi được hỏi điều gì khiến anh tin Isabel là người phù hợp nhất, Haaland chỉ trả lời ngắn gọn: "Cô ấy hiểu tôi. Cô ấy hiểu bóng đá".

People nhận định cả hai giàu có nhưng khiêm tốn, không giống với hình tượng cầu thủ - WAGs mà công chúng thường nhìn nhận. Thay vì những bữa tiệc xa hoa, cả hai thích ở nhà nấu ăn, chơi Minecraft hoặc trở về Bryne gặp gia đình.

Haaland kể cuộc sống đời thường của họ chỉ xoay quanh chuyện sân cỏ. Anh nói về bóng đá quá nhiều đến mức Isabel phải hài hước nói: "Em chán bóng đá lắm rồi".

Đầu năm 2025, Haaland và Isabel chào đón con trai đầu lòng nhưng vẫn giữ kín đời sống riêng tư, không công khai tên hay hình ảnh em bé. "Đó là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi", Haaland chia sẻ ngắn gọn sau khi trở thành cha.

Từ khi làm bố, Haaland càng sống kín tiếng, dành nhiều thời gian cho gia đình. Đây cũng là cặp cầu thủ - WAGs hiếm hoi ít phô bày cuộc sống "vượt sướng" trên mạng xã hội, dù họ "có tất cả" từ biệt thự triệu USD, xe hơi hạng sang như bao cầu thủ hạng A khác. Sự kín tiếng khiến truyền thông gọi họ là "cặp đôi khác biệt" của bóng đá châu Âu.

Bộ đôi quyền lực thế hệ mới?

Sau những cú ghi bàn ấn tượng trong lần đầu dự World Cup, sự nghiệp của Erling Haaland được giới chuyên môn đánh giá "sẽ lên như diều gặp gió". Hành trình của "quái thú" cao 1,95 m gần như đi lên không ngừng, từ Bryne FK, Molde FK, Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund đến Manchester City.

Dấu mốc sự nghiệp ấn tượng nhất hiện tại của Haaland là bản hợp đồng kéo dài đến năm 2034 với Manchester City. Truyền thông Anh đánh giá đây là một trong những thỏa thuận dài hạn nhất trong lịch sử Premier League.

Theo Guardian, tiền vệ của Man City nhận lương 500.000 bảng/tuần, thuộc nhóm cao nhất bóng đá Anh. Forbes ước tính tổng thu nhập hằng năm của anh vào khoảng 80 triệu USD từ lương và các hợp đồng thương mại.

Bên cạnh sự nghiệp sân cỏ, Haaland hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Nike, EA Sports, TAG Heuer và Red Bull, là một trong những gương mặt có giá trị thương mại hàng đầu bóng đá thế giới.

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Haaland và bạn gái có 10 năm bên nhau, giữ kín hình ảnh con trai trước truyền thông.

Thành công và danh tiếng của Haaland kéo theo việc bạn gái anh được khán giả chú ý nhiều hơn. The Sun nhận định Haaland và Isabel Haugseng Johansen là hai cái tên đầy tiềm năng, sớm trở thành bộ đôi quyền lực mới của bóng đá thế giới.

The Sun đưa tin Haaland sống cùng bạn gái, con trai trong căn biệt thự 6 phòng ngủ ở Cheshire (Anh). Tiền đạo 26 tuổi Haaland còn sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng tại Marbella (Tây Ban Nha), thường di chuyển bằng Rolls-Royce Cullinan đắt đỏ và nhiều mẫu xe sang khác. Tuy nhiên, cả hai nhiều lần chia sẻ rằng họ vẫn thích dành thời gian ở nhà, trở về Bryne thăm gia đình mỗi khi có dịp hơn là xuất hiện tại các sự kiện hào nhoáng.

Trong giới cầu thủ, danh tiếng đến nhanh thường kéo theo áp lực gìn giữ phong độ, hình ảnh trước truyền thông, khán giả. Tuy nhiên, The Athletic đánh giá Haaland ít nhiều "tránh được tiếng xấu" vì tính giản dị, lối sống không khoa trương.

Điều khiến nhiều đồng đội và cộng sự ấn tượng là Haaland gần như không thay đổi lối sống kể từ khi còn rất trẻ. Sau mỗi buổi tập, anh thường về nhà, dành thời gian cho gia đình thay vì xuất hiện ở những bữa tiệc hay xây dựng hình ảnh hào nhoáng như nhiều ngôi sao bóng đá khác.

Giữa hào quang đang lên của Haaland, Isabel Haugseng Johansen là hậu phương vững chắc nhất cho bạn trai.

Suốt nhiều năm, cô gần như không trả lời phỏng vấn. Town & Country nhận xét sức hút của Isabel nằm ở chính sự kín tiếng, hào quang trên sân cỏ, sức hút truyền thông hoàn toàn thuộc về Haaland.


Trạch Dương
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