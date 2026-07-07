Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPHCM triệt phá hai đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ, khởi tố 85 đối tượng

Nguyễn Dũng

TPO - Công an TPHCM vừa triệt phá thành công hai đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch ước tính lên tới hơn 3.500 tỷ đồng, đồng thời khởi tố 85 bị can và đang tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng liên quan.

Clip Công an TPHCM triệt phá băng nhóm cá độ nghìn tỷ. Nguồn C.A

Ngày 7/7, Công an TPHCM cho biết, vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về cao điểm đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã chủ động rà soát, phát hiện nhiều đường dây tổ chức đánh bạc, hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện đường dây do Huỳnh Lê Thanh Long cùng nhiều đối tượng cầm đầu, hoạt động trên địa bàn TPHCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Nhận thấy đây là đường dây có quy mô đặc biệt lớn, đầu tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh.

huynh-le-thanh-long-cam-dau-duong-day.jpg
Huỳnh Lê Thanh Long - đối tượng cầm đầu đường dây.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 29/6, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng và công an nhiều địa phương đồng loạt triển khai lực lượng, triệu tập và đưa các đối tượng liên quan về làm việc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã nhận tài khoản cá độ cấp Master từ các đầu mối tại Campuchia, sau đó chia thành nhiều tài khoản cấp Agent và Member để phân phối cho các "đại lý" và người chơi tham gia cá độ bóng đá thông qua website Bong88.

Theo Công an TPHCM, từ tháng 10/2025 cho đến khi bị phát hiện, tổng số tiền sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong hai đường dây được xác định lên tới hơn 3.500 tỷ đồng. Đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều cấp, có sự phân công, điều hành chặt chẽ và mở rộng hoạt động trên nhiều địa phương.

ca-do-1.png
ca-do.png
Trong quá trình phá án, lực lượng chức năng đã đưa 150 đối tượng có liên quan về làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 85 người về các hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Trong đó, 21 bị can bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc, 64 bị can bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng còn lại theo quy định pháp luật.

Theo Công an TPHCM, việc triệt phá thành công hai đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn ngay trong thời điểm diễn ra World Cup 2026 thể hiện quyết tâm ngăn chặn các loại tội phạm lợi dụng sự kiện thể thao quốc tế để tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân không tham gia cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên môi trường mạng. Mọi hành vi tổ chức, tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động đánh bạc đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện các dấu hiệu tổ chức cá độ bóng đá, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Nguyễn Dũng
#TPHCM triệt phá hai đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỷ đồng #Công an TPHCM triệt phá hai đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn #khởi tố 85 người #góp phần bảo vệ an ninh trong mùa World Cup 2026 #cá độ bóng đá #TPHCM #đánh bạc #bộ Công an #World Cup #điều tra #tội phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe