Công an Hà Nội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

TPO - Chiều 6/7, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì Lễ kỷ niệm. Dự Lễ kỷ niệm có Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và tôn giáo.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ kỷ niệm.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đọc diễn văn Lễ kỷ niệm.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với lực lượng An ninh nhân dân cả nước, lực lượng An ninh Công an Thủ đô luôn phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Thành ủy, UBND TP Hà Nội nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia.

Trên mọi lĩnh vực công tác, lực lượng An ninh Công an Thủ đô đã lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh mạng, an ninh đối ngoại; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để Thủ đô phát triển bền vững.

Đặc biệt, trong những năm gần đây và giai đoạn hiện nay, Thủ đô bước vào thời điểm chuyển mình mạnh mẽ, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển với tầm nhìn 100 năm, phấn đấu trở thành thành phố “văn hiến - thông minh - sáng tạo - sinh thái”, Hà Nội đã và đang đẩy mạnh triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội, nhiều nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ.

Thấm nhuần quan điểm “an ninh để phát triển kinh tế - xã hội”, “phát triển kinh tế - xã hội để củng cố tiềm lực an ninh”, lực lượng An ninh Công an Thủ đô tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược, giải quyết triệt để các vấn đề phức tạp phát sinh về an ninh, trật tự; qua đó, góp phần kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn, làm nền tảng để thu hút nguồn lực, phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân là dịp để chúng ta tự hào về quá khứ vinh quang, đồng thời cũng là dịp để củng cố niềm tin, trách nhiệm và quyết tâm hành động đối với những trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng rằng, Công an Thủ đô, lực lượng An ninh Công an Thủ đô sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thử thách, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của Thủ đô.

“Thành ủy, HĐND, UBND thành phố sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng Công an Thủ đô nói chung, lực lượng An ninh Công an Thủ đô nói riêng hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình” – Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng.

Tập thể Công an TP Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội được biệt phái đến Thành ủy Hà Nội giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Thành ủy được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Phát biểu đáp từ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy những thành tích, chiến công đã đạt được, giữ vững môi trường ổn định, làm tiền đề để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế, Nhân dân Thủ đô được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh; xây dựng Thủ đô xứng đáng là trái tim của cả nước.

Thiếu tướng, PGS.TS Bạch Thành Định, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Đại diện thế hệ cán bộ đi trước, Thiếu tướng, PGS.TS Bạch Thành Định, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định: “Bước vào giai đoạn Cách mạng mới, là những cán bộ an ninh đã nghỉ công tác, chúng tôi tự hào về sự lớn mạnh, trưởng thành và những thành tích, chiến công của lực lượng An ninh Thủ đô. Những thành tích, chiến công mà các đồng chí đạt được trong thời gian qua đã tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và truyền thống anh hùng của lực lượng An ninh Hà Nội”. Thiếu tướng Định bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, thành phố Hà Nội; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự ủng hộ, giúp đỡ, đùm bọc của Nhân dân; lực lượng An ninh Công an Thủ đô sẽ phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến động của tình hình trong nước và quốc tế; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, đưa Thủ đô và đất nước ta phát triển văn minh, hiện đại.