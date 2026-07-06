Bí thư Thành ủy TPHCM: Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt kết quả 'chưa từng có'

TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm đạt được những kết quả “chưa từng có”. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, đề án, tạo chuyển biến trong hoàn thiện thể chế, công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường, chống ngập, an sinh xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh

Tăng trưởng GRDP của TPHCM 6 tháng đầu năm đạt 8,55%, cao hơn trung bình cả nước

Ngày 6/7, phát biểu kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2026 đạt được những kết quả “chưa từng có”. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, đề án, tạo chuyển biến trong hoàn thiện thể chế, công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường, chống ngập, an sinh xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo ông Trần Lưu Quang, tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt mức 8,55%, là con số rất có giá trị, cao hơn trung bình cả nước. Chất lượng tăng trưởng có sự thay đổi theo hướng thực chất hơn, gắn với thực tế hơn.

Dù vậy, Bí thư Thành ủy TPHCM nói con số này vẫn còn xa so với mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà thành phố đã cam kết.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận. Ảnh: Việt Dũng

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM khẳng định chưa bao giờ thành phố có cơ chế thoáng và rộng mở như hiện nay. Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng vận hành tốt hơn; có sự tư duy, có cách làm mới và bước đầu xử lý công việc thuận lợi hơn.

“Đây là những tín hiệu để thành phố tự tin hướng tới tương lai”, ông Quang đánh giá.

Tuy nhiên, ông Trần Lưu Quang cũng chỉ ra, những áp lực về mục tiêu tăng trưởng và xử lý những vụ việc tồn tại là rất lớn. Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp dù có những chuyển biến nhưng vẫn còn quá nhiều việc, nhiều khó khăn; chưa có sự hướng dẫn rõ ràng, chi tiết trong việc phân cấp, ủy quyền. Trong khi đó, khả năng thực thi nhiệm vụ của một một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa thật sự đồng bộ…

Trong 6 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đầu tư, đất đai, quy hoạch, tài chính, ngân sách; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình. Tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các dự án đang vướng mắc. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố đạt mục tiêu 2 con số theo kế hoạch.

Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2026 đạt được những kết quả khả quan.

Ông Trần Lưu Quang cũng lưu ý một nhiệm vụ hết sức quan trọng là tập trung hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đô thị đặc biệt bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính khả thi để kịp trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp dự kiến diễn ra vào tháng 8/2026.

Cùng với đó, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu từng cán bộ, công chức cố gắng làm tốt nhất phần việc của mình. Thành phố sẽ rà soát, áp dụng rộng rãi bộ chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả công việc (KPI) trên toàn địa bàn thành phố, với tinh thần chung là công việc phải có sự định lượng cụ thể, hướng tới xây dựng một bộ máy công quyền năng động và minh bạch.

Sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM và Trường Đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ TPHCM

Tại hội nghị lần này, Thành ủy TPHCM đã thống nhất dự thảo đề án sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM và Trường Đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ TPHCM.

Tờ trình dự thảo Đề án trình hội nghị nhấn mạnh sự cần thiết sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển thành phố và Trường Đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ thành phố. Theo đó, chủ trương sáp nhập giúp tập trung nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất và nhân lực chất lượng cao vào một đầu mối duy nhất, từ đó tạo ra sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa nghiên cứu và giảng dạy, xây dựng đơn vị thành trung tâm đổi mới tư duy, chính sách và quản trị công xứng tầm với một thành phố lớn.

Đồng thời, các kết quả nghiên cứu chiến lược của Viện sẽ được chuyển hóa trực tiếp thành nội dung giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện kỹ năng chuyên sâu cho cán bộ làm công tác thanh thiếu nhi, cán bộ Đoàn - Hội - Đội, lực lượng tham gia hoạt động giáo dục thanh thiếu nhi và cung cấp dữ liệu quan trọng cho việc hoàn thiện thể chế.

Đại biểu thông qua nghị quyết hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Mục tiêu thực hiện Đề án là nhằm xây dựng Học viện Cán bộ TPHCM sau sắp xếp trở thành trung tâm ngang tầm khu vực về đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực cho nền công vụ; nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; nghiên cứu chuyên sâu về chính sách phát triển và nền công vụ để tham mưu các mô hình quản lý mới, các mô hình tăng trưởng và các cơ chế thí điểm vượt trội.

Hiện nay Học viện Cán bộ TPHCM trực thuộc Thành ủy, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM trực thuộc UBND TPHCM và Trường Đoàn Lý Tự Trọng thuộc Thành Đoàn TPHCM, đều là các đơn vị sự nghiệp có tính chất bổ trợ nhưng thuộc các cơ quan quản lý khác nhau.