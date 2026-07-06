Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Điện Biên bị sạt lở

TPO - Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 1 đã gây sạt lở tại nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Các đơn vị quản lý đường bộ huy động máy móc, nhân lực khẩn trương khắc phục, bảo đảm giao thông. Đến 15h ngày 6/7, hầu hết các tuyến đã được thông xe, riêng tuyến Huổi Só - Huổi Lóng và Đèo Gió - Tả Sìn Thàng vẫn chưa thể lưu thông do nhiều điểm sạt lở lớn.