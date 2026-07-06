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Bạn đọc

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Điện Biên bị sạt lở

Thành Đạt

TPO - Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 1 đã gây sạt lở tại nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Các đơn vị quản lý đường bộ huy động máy móc, nhân lực khẩn trương khắc phục, bảo đảm giao thông. Đến 15h ngày 6/7, hầu hết các tuyến đã được thông xe, riêng tuyến Huổi Só - Huổi Lóng và Đèo Gió - Tả Sìn Thàng vẫn chưa thể lưu thông do nhiều điểm sạt lở lớn.

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Tại Điện Biên, mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 với lượng mưa từ 160 - 220mm chỉ sau một đêm đã gây sạt lở trên nhiều tuyến đường. Trong ảnh, tuyến Đèo Gió - Tả Sìn Thàng, tại Km 16+450, khối lượng lớn đất đá từ taluy dương đổ xuống gây tắc đường cục bộ, các đơn vị chức năng đang khẩn trương triển khai khắc phục.
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Ông Trần Quang Huy, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường bộ 226 cho biết, mưa lớn gây sạt lở﻿ trên nhiều tuyến đường gồm QL 6 và các tuyến ĐT.140, ĐT.144, ĐT.140B (Đèo Gió - Tả Sìn Thàng), Huổi Só - Huổi Lóng và Tủa Chùa - Tả Phìn.
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Nhiều đoạn trên tuyến Huổi Só - Huổi Lóng bị đất đá vùi lấp, có vị trí xuất hiện hàm ếch sâu khiến một phần nền đường bị cuốn trôi. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Đường bộ 226, tuyến đường này có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Tại Km0+600, taluy dương sạt xuống chắn kín mặt đường. Các vị trí Km2+250 và Km2+550 bị đất đá, bùn từ sườn núi tràn xuống, trong đó tại Km2+550 toàn bộ mặt đường bị vùi lấp. Tại các Km5+350, Km5+450 và Km5+530, bùn đất, cây cối phủ kín mặt đường, khiến giao thông tê liệt. Riêng tại Km7+950, taluy âm sạt lở cuốn trôi một phần nền đường, tạo hàm ếch lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
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Trên tuyến ĐT.144, tại nhiều điểm, taluy dương sạt lở﻿ khiến khối lượng lớn đất đá, bùn tràn xuống mặt đường, gây nhiều khó khăn cho công tác khắc phục.
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Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty TNHH Đường bộ 226 đã huy động máy xúc và công nhân đến hiện trường dọn dẹp đất đá, xử lý các điểm sạt lở để sớm thông tuyến. Đến chiều 6/7, nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 6 và các tuyến tỉnh lộ cơ bản đã được khắc phục, bảo đảm phương tiện lưu thông. Riêng hai tuyến Huổi Só - Huổi Lóng và Đèo Gió - Tả Sìn Thàng vẫn chưa thể thông xe do khối lượng đất đá sạt xuống lớn, các đơn vị chức năng đang khẩn trương khắc phục.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, trong 12 giờ qua, nhiều nơi trên địa bàn có mưa vừa đến mưa rất to, cục bộ trên 100 mm như Huổi Só 112 mm, Sín Chải 129 mm; độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã gần hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Thành Đạt
#Sạt lở đất do mưa lớn #Ảnh hưởng giao thông tại Điện Biên #Ứng phó khẩn cấp các tuyến đường #Dự báo thời tiết và nguy cơ lũ quét #Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1 #Mưa lớn ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 1 gây sạt lở tại nhiều tuyến đường #Khắc phục các tuyến đường ảnh hưởng do mưa bão #Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 đến khu vực Tây Bắc #Tuyến đường sạt lở ở Điện Biên #Bão số 1 gây ảnh hưởng như thế nào

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