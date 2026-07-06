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Bé sơ sinh bị bỏ rơi cùng bức thư tay của người mẹ nhờ nuôi hộ vì không có điều kiện

Ngọc Tú

TPO - Sáng sớm ra cổng nhà, chị Chu Thị N. (34 tuổi) phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng. Kiểm tra trong túi đồ để lại, chị N. phát hiện một bức thư tay của người mẹ với nội dung nhờ nuôi hộ vì không có điều kiện chăm sóc con.

Ngày 6/7, ông Nguyễn Đình Bình - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Quỳnh Văn (tỉnh Nghệ An) cho biết, xã này vừa phát đi thông báo tìm thân nhân cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 4h10’ ngày 10/6, chị Chu Thị N. (34 tuổi, trú thôn 17, xã Quỳnh Văn) ra cổng nhà thì hốt hoảng phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trong chiếc giỏ nhựa. Kiểm tra xung quanh, chị N. phát hiện ngoài sữa, quần áo còn có một bức thư tay của người mẹ để lại. Nội dung bức thư ghi: "Tôi sinh cháu ra nhưng không có điều kiện nuôi cháu. Tôi viết giấy này xin gia đình nhận được cháu xin nuôi giùm tôi. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ. Bé sinh vào ngày 23/4 âm lịch".

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Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà lúc sáng sớm.

Sau khi tiếp nhận thông tin của chị N., UBND xã Quỳnh Văn đã đưa cháu bé đi khám sức khỏe. Thời điểm phát hiện, bé gái mới sinh khoảng 25 ngày tuổi, nặng 3,1kg, sức khỏe bình thường. Cháu bé sau đó được tạm giao cho chị N. chăm sóc trong thời gian chờ giải quyết thủ tục theo quy định.

Theo lãnh đạo Phòng Văn hóa Xã hội xã Quỳnh Văn cho biết, thông báo tìm thân nhân được phát đi sau gần 1 tháng so với thời điểm phát hiện cháu bé bị bỏ rơi. Nguyên nhân do thời điểm đó xã đang thực hiện công tác sáp nhập đơn vị hành chính nên đã tạm giao cho người phát hiện chăm sóc.

"Gia đình phát hiện cháu bé mong muốn được nhận nuôi nếu không có người thân đến nhận. Nếu hết thời hạn thông báo mà không có ai đến làm thủ tục nhận lại, địa phương sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý để gia đình nhận nuôi theo đúng quy định", ông Bình nói.

Ngọc Tú
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