Á khoa khối A Nghệ An: 'Em xem AI là bạn học'

TPO - Trương Bảo Nam (Trường THPT Quỳnh Lưu 4, Nghệ An) trở thành Á khoa khối A của tỉnh với điểm 10 môn Toán. Phía sau thành tích ấy là những chuỗi ngày tự học bền bỉ cùng cách ứng dụng AI như một người bạn đồng hành.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 khép lại với nhiều gương mặt xuất sắc. Trong đó, Trương Bảo Nam (lớp 12A1, Trường THPT Quỳnh Lưu 4, Nghệ An) gây ấn tượng khi đạt điểm 10 môn Toán, 9,5 điểm Vật lý, 9,75 điểm Hóa học và 7,75 điểm Ngữ văn. Với tổng điểm khối A đầy ấn tượng, Nam trở thành Á khoa khối A của tỉnh Nghệ An, đồng thời là học sinh có điểm thi cao thứ hai của Trường THPT Quỳnh Lưu 4.

Trương Bảo Nam chụp ảnh cùng mẹ.

Kết quả ấy cũng mở rộng cánh cửa để Nam thực hiện ước mơ theo học ngành Tự động hóa của Trường Đại học Bách khoa. Theo điểm chuẩn những năm gần đây, nam sinh gần như chắc chắn chạm tay vào ngôi trường mình đã theo đuổi từ lâu.

Từ cậu học trò chưa nổi bật đến Á khoa toàn tỉnh

Ít ai biết rằng, trước khi có thành tích đáng tự hào hôm nay, Trương Bảo Nam từng là học sinh chưa thực sự chăm học. "Ngày học tiểu học và THCS, em không chú ý học nên kết quả cũng bình thường, thậm chí còn yếu ở một số thời điểm. Lên cấp ba, được bố mẹ và thầy cô hướng dẫn, em mới dần thay đổi, biết tập trung và xác định mục tiêu rõ ràng hơn", Nam chia sẻ.

Ba năm học THPT cũng là ba năm liên tiếp Nam đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Với nam sinh, khoảng thời gian ấy là hành trình tích lũy kiến thức từng chút một chứ không phải sự bứt phá trong ngày một, ngày hai.

Ba năm học cấp 3, Nam đều đạt học sinh xuất sắc. Năm lớp 12, Nam còn đạt giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Toán.

Nam đặc biệt yêu thích các môn khối A, nhất là Toán. "Em dành phần lớn thời gian cho Toán. Chỉ khoảng một tháng trước kỳ thi, em mới tăng thời lượng ôn tập cho Vật lý và Hóa học để hoàn thiện kiến thức", Nam nói.

Chia sẻ về thời gian học, Nam cho biết ban ngày em có lịch học kín trên trường. Buổi tối, sau khi hoàn thành công việc cá nhân, cậu mới bắt đầu bước vào khoảng thời gian học tập nghiêm túc nhất. Nam cũng theo học một lớp học thêm môn Hóa. Các môn còn lại, Nam tự học thông qua các khóa học online, tài liệu trên Internet và hệ thống bài tập đa dạng trên các nền tảng trực tuyến.

Thông thường, Nam học từ khoảng 21 giờ đến 0 giờ hoặc 1 giờ sáng hôm sau. Có những hôm cảm thấy kiến thức còn hổng, cậu thức xuyên đêm để hoàn thành mục tiêu mình đặt ra.

Nam thường lên mạng học các khóa online và tìm thêm bài tập để luyện.

Nam cho hay, điều quan trọng nhất khi học các môn tự nhiên không phải làm thật nhiều đề, mà là rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề. "Khi gặp bài khó, em luôn cố gắng suy nghĩ, tìm ra cách giải của mình trước. Sau đó mới tham khảo lời giải của thầy cô hoặc tìm thêm trên Internet để xem còn cách nào ngắn gọn, hay hơn không. Làm như vậy sẽ nhớ lâu hơn và hiểu bản chất vấn đề", Nam nói.

"AI như một người bạn, giúp em học và ôn thi tốt"

Một "người bạn học" khá đặc biệt của Nam trong quá trình học và ôn thi là các công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT hay Gemini.

"AI rất hữu ích nếu biết sử dụng đúng cách. Em thường trao đổi với AI để tham khảo nhiều hướng giải khác nhau, tìm cách giải dễ hiểu nhất. Nhưng nếu phụ thuộc hoàn toàn thì sẽ không hiểu bản chất bài. Em xem AI là người đồng hành hỗ trợ chứ không phải người làm thay mình", nam sinh nói.

Nam đạt giải Khuyến khích Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh thành tích học tập, Bảo Nam còn được biết đến là học sinh năng động, yêu thích công nghệ. Năm 2024 khi đang là học sinh lớp 10, Nam giành giải Khuyến khích Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An với sản phẩm Ebook lịch sử. Năm 2025, Nam xuất sắc đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" và được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Nghệ An tặng bằng khen.

Nhắc đến con trai, chị Nguyễn Thị Thúy Vân (SN 1978), giáo viên Địa lý tại Trường THPT Quỳnh Lưu 4, vẫn chưa hết xúc động khi nhớ lại khoảnh khắc nghe con báo điểm. "Lúc biết kết quả, cả gia đình rất vui và hạnh phúc. Đây là thành quả xứng đáng cho những cố gắng của con suốt nhiều năm qua", chị Vân chia sẻ.

Trương Bảo Nam xem AI như một người bạn học, hỗ trợ đắc lực cho mình trong học tập.

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, thay vì dành trọn mùa hè để nghỉ ngơi, Nam bắt đầu nhận dạy kèm cho học sinh lớp 10 và lớp 11. Nam cho biết công việc gia sư vừa giúp có thêm thu nhập, vừa tích lũy kinh nghiệm bởi khi lên đại học, cậu vẫn dự định tiếp tục đi dạy để trang trải một phần chi phí học tập.

Nhìn lại hành trình của mình, nam sinh cho rằng điều tiếc nuối nhất là đã không bắt đầu học nghiêm túc sớm hơn. "Em muốn nhắn các bạn khóa sau hãy học từ sớm để không phải hối hận. Bên cạnh đó, nên học đều các môn, đừng học lệch vì kỳ thi tốt nghiệp cần sự cân bằng. Khi có nền tảng tốt, mình sẽ tự tin hơn rất nhiều", Nam gửi gắm.