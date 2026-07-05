Báo Tiền Phong ra mắt chuỗi livestream độc quyền 'Cùng thủ khoa mở khóa chọn trường 2026'

TPO - Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Báo Tiền Phong sẽ triển khai chuỗi livestream độc quyền "Cùng thủ khoa mở khóa chọn trường 2026", quy tụ các thủ khoa, á khoa, chuyên gia tuyển sinh và lãnh đạo nhiều trường đại học nhằm đồng hành cùng thí sinh trong giai đoạn quan trọng nhất của mùa tuyển sinh – lựa chọn ngành học và điều chỉnh nguyện vọng.

Tiếp nối thành công của chuỗi chương trình "Tự tin vào phòng thi" và "Gợi ý và nhận định đề thi tốt nghiệp THPT 2026", Báo Tiền Phong tiếp tục thực hiện giai đoạn 3 của chiến dịch truyền thông đồng hành cùng mùa thi với 5 số livestream chuyên đề, phát sóng liên tục từ ngày 6 đến 8/7/2026 trên các nền tảng số của Báo Tiền Phong.

Đây là chuỗi chương trình được xây dựng với mong muốn mang đến cho thí sinh và phụ huynh những thông tin tuyển sinh chính xác, góc nhìn đa chiều về từng nhóm ngành đào tạo, xu hướng nghề nghiệp cũng như những kinh nghiệm thực tế từ các thủ khoa vừa bước ra khỏi kỳ thi tốt nghiệp THPT. Qua đó cung cấp thêm thông tin cho các thí sinh trong giai đoạn đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển CĐ-ĐH đang diễn ra trong thời gian từ ngày 2 -14/7.

Điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và Đại sứ Truyền thông nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Hoàng Mỹ Vân trong vai trò dẫn dắt các số phát sóng, cùng nhiều thủ khoa, á khoa và chuyên gia tuyển sinh đến từ các trường đại học.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và Đại sứ Truyền thông nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Hoàng Mỹ Vân sẽ đảm nhiệm vai trò Host trong các số livestream.

Mở màn chuỗi chương trình vào 9 giờ sáng ngày 6/7, số đầu tiên với chủ đề "Định hướng khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ – AI" sẽ mang đến nhiều góc nhìn về những ngành nghề đang dẫn dắt xu thế chuyển đổi số.

Chương trình có sự tham gia của Võ Khải Quốc – thủ khoa toàn thành khối B03, người sở hữu hai điểm 10 môn Toán và Sinh học, cựu học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến TPHCM; TS. Trương Thành Công – Trưởng khoa Khoa học dữ liệu, Trường Đại học Tài chính – Marketing và TS. Đặng Thanh Tuấn – Phó khoa phụ trách Khoa Công nghệ Kỹ thuật, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Chiều cùng ngày, lúc 14 giờ, chương trình tiếp tục với chủ đề "Định hướng khối ngành Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng", quy tụ Vũ Thị Ngọc Ánh – thủ khoa khối A00 của Trường THPT Trần Hưng Đạo tỉnh Lâm Đồng với điểm 10 môn Toán, cùng các chuyên gia tuyển sinh đến từ Trường Đại học Cửu Long, Trường Đại học Mở TPHCM và Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Ngày 7/7, Báo Tiền Phong sẽ thực hiện hai số livestream về nhóm ngành Khoa học xã hội – Truyền thông và Khoa học sức khỏe – Môi trường – Luật với sự tham gia của nhiều lãnh đạo trường đại học cùng các thủ khoa tiêu biểu như Đặng Thị Hoàng Yến – thủ khoa khối C00 của tỉnh Khánh Hòa và Nguyễn Lê Yến Nhi – thủ khoa toàn quốc khối B đạt 30/30 điểm, cựu học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến TPHCM.

Khép lại chuỗi chương trình là số livestream "Bí quyết điều chỉnh nguyện vọng thông minh" vào sáng 8/7, tập trung giải đáp những băn khoăn của thí sinh trước thời điểm điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học.

Tại đây, các chuyên gia tuyển sinh sẽ hướng dẫn cách sắp xếp nguyện vọng khoa học, phân tích những sai lầm thường gặp khiến thí sinh đánh mất cơ hội trúng tuyển, đồng thời trực tiếp giải đáp các câu hỏi của phụ huynh và học sinh.

Bí quyết điều chỉnh nguyện vọng thông minh sẽ được lãnh đạo các trường đại học, các chuyên gia tuyển sinh đầu ngành có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn.

Bên cạnh những thông tin chuyên môn, chương trình còn là nơi các thủ khoa chia sẻ hành trình học tập, phương pháp ôn luyện, kinh nghiệm vượt qua áp lực thi cử cũng như câu chuyện lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và đam mê.

Với hình thức livestream tương tác trực tiếp, khán giả có thể gửi câu hỏi ngay trong quá trình phát sóng để được các chuyên gia và khách mời giải đáp. Chuỗi "Cùng thủ khoa mở khóa chọn trường 2026" được kỳ vọng sẽ trở thành cẩm nang tuyển sinh hữu ích dành cho hàng trăm nghìn thí sinh trên cả nước trong giai đoạn "nước rút" sau khi biết điểm thi.

Các chương trình được phát trực tiếp trên fanpage, YouTube và các nền tảng số của Báo Tiền Phong. Kính mời quý phụ huynh, học sinh và bạn đọc quan tâm đón xem, theo dõi và tương tác cùng chương trình.