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Thủ khoa khối C Đồng Nai: Học cách tự giác ở... ký túc xá

Nguyễn Dũng - Gia Hân - Quỳnh Như

TPO - Trong năm học mang tính quyết định, Lý Thanh Lam - Trường THPT chuyên Quang Trung, đã chọn một giải pháp khá nghiêm khắc với chính mình: Ở ký túc xá để học cách tự giác, dù trường cách nhà không xa.

Điều đó đã góp phần đưa Lý Thanh Lam đến vị trí thủ khoa khối C của tỉnh Đồng Nai, với 27,75 điểm (Ngữ văn 8,75; Lịch sử 10; Địa lý 9).

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Lý Thanh Lam - thủ khoa khối C của tỉnh Đồng Nai với 27,75 điểm.

Khi biết mình là thủ khoa khối C của tỉnh Đồng Nai, thay vì nói nhiều về niềm vui cá nhân, Thanh Lam liên tục nói lời cảm ơn.

"Em rất vui khi nhận được kết quả. Điều đầu tiên em nghĩ đến là cảm ơn thầy cô và nhà trường đã luôn tạo điều kiện, đồng hành cùng em trong suốt ba năm học. Nếu không có sự giúp đỡ ấy, em không chắc mình sẽ đạt được kết quả như hôm nay."

Nhìn lại chặng đường học phổ thông, Lam cho biết bản thân chưa bao giờ nghĩ mình có bí quyết học tập đặc biệt. Theo Lam, điều quan trọng nhất là được học trong một môi trường mà ai cũng có ý thức phấn đấu.

"Em không phải là người quá mê học, thậm chí có lúc cũng hơi lười. Nhưng khi xung quanh ai cũng chăm chỉ thì mình cũng thấy ngại nếu không cố gắng. Nhìn các bạn tiến bộ mỗi ngày, em cũng muốn bản thân tốt hơn để không bị tụt lại phía sau".

Chính sự cạnh tranh tích cực ấy đã trở thành động lực giúp nữ sinh duy trì tinh thần học tập suốt ba năm THPT.

Thanh Lam đưa ra một quyết định khá nghiêm khắc với chính mình là đăng ký ở ký túc xá, dù nhà không quá xa trường. Theo Lam, đó là quyết định giúp bản thân thay đổi nhiều nhất.

Ký túc xá có phòng tự học chung. Mỗi buổi tối, khi nhìn thấy các anh chị khóa trên và bạn bè đều tập trung học bài, Lam cũng tự nhắc mình ngồi vào bàn học. "Ở nhà đôi khi em sẽ cầm điện thoại hoặc dễ xao nhãng hơn. Nhưng ở ký túc xá, thấy mọi người đều học thì mình cũng có động lực học theo."

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Thanh Lam xinh tươi trong những ngày cuối cấp tại Trường THPT Chuyên Quang Trung.

Theo nữ sinh, môi trường không quyết định hoàn toàn thành công của một người, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành thói quen và duy trì động lực học tập.

Bên cạnh thầy cô và bạn bè, Thanh Lam luôn nhắc đến gia đình với sự biết ơn. Ba mẹ chưa bao giờ tạo áp lực về điểm số mà chỉ động viên em tập trung vào chính mình, không so sánh với người khác. "Em muốn cố gắng để ba mẹ vui và tự hào."

Lam cho biết, chị gái là người truyền cảm hứng rất lớn. Chị từng học cùng trường này, sau đó theo học ngành Y và hiện đã trở thành bác sĩ. "Từ nhỏ em đã rất ngưỡng mộ chị. Chị học rất giỏi nên em cũng muốn cố gắng để gia đình có thể tự hào về mình như vậy."

Chia sẻ về những ngày trước kỳ thi, Thanh Lam cho biết, em lựa chọn nghỉ ngơi, thay vì thức khuya ôn bài, vì một tinh thần tỉnh táo quan trọng hơn việc cố học thêm vài giờ cuối cùng.

Em hạn chế đọc quá nhiều tài liệu trước ngày thi vì dễ bị áp lực. Khi đã chuẩn bị tốt trong suốt quá trình học thì điều cần nhất là giữ tâm lý bình tĩnh.

Đó cũng là lời khuyên em muốn gửi đến các sĩ tử khóa sau: đừng học dồn vào phút cuối, hãy chuẩn bị kiến thức từng ngày và bước vào phòng thi với sự tự tin.

Nguyễn Dũng - Gia Hân - Quỳnh Như
#Thủ khoa #Khối C #Đồng Nai #môi trường #thành công #bác sĩ

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